Sprint zum Pyramidenbau - Aktionstag für Kinder in Germaringen

Die Grundschule und der SVO Germaringen fordern Kinder bei der Kampagne "Beweg dich schlau". Verschiedene Fähigkeiten und Teamgeist gefordert.

07.07.2022 | Stand: 06:00 Uhr

In Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie der Felix-Neureuther-Stiftung und den European Championships wurde vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) und seiner Bayerischen Sportjugend (BSJ) die Kampagne „Beweg dich schlau! Championships“ ins Leben gerufen.

Zuerst die Ausbildung der Coaches

Im Zuge dieser Kampagne erfolgte unter Federführung des BLSV eine Ausbildungsreihe, bei der sich Vereinsübungsleiterinnen und -übungsleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer zu „Beweg dich schlau!“ Coaches ausbilden und zertifizieren ließen. Ziel der Kampagne war es, dass Schulen und Vereine gemeinsam einen „Beweg dich schlau!“-Aktionstag organisieren, an dem alle Grundschülerinnen und Grundschüler verschiedene Bewegungsstationen durchlaufen können.

Dann die Aktion mit den Kindern

Ein solcher Aktionstag fand an der Grundschule Germaringen, in Zusammenarbeit mit dem SVO Germaringen, statt. Insgesamt 160 Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 – 4 absolvierten, in Kleingruppen á zehn Kinder auf dem Schul-Sportplatz, die vier angebotenen Bewegungsstationen.

Lernen mit Spaß und Sport

Zur Begrüßung und gleichzeitig zur Erwärmung der Muskulatur wurde auf den „Beweg dich schlau“ Song getanzt. Dann noch ein kurzes Konzentrations-Koordinations-Aufwärmspiel und der Spaß ging los. Die Bewegungsstationen („Fauli´s Flußüberquerung“, „Fauli´s Farbmemory“, „Koordinationsleiter“ und „Stacking“) wurden den Coaches Maresa Bauer und Katharina Städele und zwei zertifizierten Vereinsübungsleitern – Daniela Sieder und Katja Neumann – geleitet.

Bei allen Stationen stand Teamgeist im Vordergrund. Alle teilnehmenden Teams erhielten danach eine Urkunde und einen kleinen Gewinn, je nach erreichter Punktezahl, welcher auch wieder zum Sport treiben animieren soll.

