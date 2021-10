Ab 2022 trägt die SpVgg Rieden ihre Heimspiele auf dem bisherigen Trainingsplatz aus. Der wurde extra fit gemacht. knapp 1800 Stunden wurde dafür ehrenamtlich gearbeitet.

30.10.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Im Mittelfeld der B-Klasse 5 spielt die SpVgg Rieden derzeit, jener Verein, der in den Nuller-Jahren quasi ständig der damaligen Kreisklasse Allgäu Mitte angehörte. Direkt von einer Rückkehr in die Kreisklasse zu träumen, wäre freilich etwas vermessen und dennoch spricht Mario Richter, einer der Jugendtrainer des Vereins, vom Ziel „mit erfolgreicher Jugendarbeit wieder an die Erfolge früherer Jahre anzuknüpfen.“