Stadt Kaufbeuren hebt eilig geschnürtes Energiesparpaket wieder auf

Die Sorge vor Versorgungsengpässen wegen des Krieges scheint verflogen. Der Stadtrat in Kaufbeuren hebt sein Energiesparpaket wieder auf. Wie geht's nun weiter?

14.05.2023 | Stand: 18:43 Uhr

Die Stadt läuft nicht mehr im Energiesparmodus. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat alle zusätzlichen Einschränkungen bei Heiz-, Kühl- und Lüftungstechnik im öffentlichen Raum und in Amtsstuben aufgehoben. Der Grund: Auch der Gesetzgeber sieht keinen Anlass mehr für strengere Vorgaben in der Energieeinsparverordnung, die nun offiziell ausgelaufen sind. Sie galten während des Winters angesichts der Unsicherheit, ob die Energieversorgung wegen des Krieges in der Ukraine aufrechterhalten werden kann.

