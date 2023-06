Wer hat eine Ehrenamts-Medaille verdient? Stadt Kaufbeuren sammelt Vorschläge

Die Stadt Kaufbeuren will sich bei engagierten Menschen bedanken. Zum 14. Mal wird die Kaufbeuren-aktiv-Medaille vergeben. Aktuell werden Vorschläge gesucht.

09.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viele Menschen setzen sich in Kaufbeuren oft im Hintergrund engagiert für das Wohl ihrer Mitmenschen ein. Überwiegend sogar seit vielen Jahren, mit großem zeitlichem Aufwand und Leidenschaft.

„Dieser Einsatz verdient unbedingt unsere Wertschätzung“, betont Cornelia Otto, Leiterin Referates für Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, diese Leistungen angemessen zu würdigen und von Herzen Danke zu sagen. Ehrenamtlich engagierte Menschen tragen mit ihrem Wirken zur Verbesserung des Lebens und zum guten sozialen miteinander vor Ort bei. Deshalb verleihen wir als Anerkennung einmal jährlich die Kaufbeuren-aktiv-Medaille.“

Vorschlagsfrist endet am 31. Juli

Anfang 2024 wird sie zum bereits vierzehnten Mal vergeben. Noch bis 31. Juli können nun alle Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger einzelne Personen oder auch Gruppen benennen, die sich durch langjähriges und herausragendes freiwilliges Engagement verdient gemacht haben. Aus den eingegangenen Vorschlägen wählt dann der Kaufbeurer Stadtrat die künftigen Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Medaille wird in Bronze, Silber und Gold vergeben

Die Medaille wird in Bronze, Silber und Gold verliehen. Die Einteilung bezieht sich auf den Zeitraum der ehrenamtlichen Leistungen: Für zehn bis 20-jähriges ehrenamtliches Engagement vergibt die Stadt die Bronze Medaille. Die Auszeichnung in Silber erhalten Menschen, die sich seit bereits bis 30 Jahre engagieren und für über 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wird die Kaufbeuren-aktiv-Medaille in Gold vergeben. Die feierliche Verleihung durch Oberbürgermeister Stefan Bosse findet am 19. Januar 2024 im Stadttheater statt.

"Hochverdiente Anerkennung"

Tayfun Aygün freut sich auf viele Vorschläge: „Kaufbeuren ist eine Stadt, in der das Ehrenamt intensiv gelebt wird. Deshalb kennt jeder von uns Personen, die sich in besonderem Maße engagieren. Wir bitten darum, uns zahlreiche mögliche Preisträger und Preisträgerinnen vorzuschlagen, damit diese ihre hochverdiente Anerkennung erhalten.“ Nähere Informationen und ein Vorschlagsformular sind zu finden unter www.kaufbeuren-aktiv.de/medaille.