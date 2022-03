Stadt Kaufbeuren schafft weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - doch Genaueres weiß niemand

Die Stadt Kaufbeuren schafft weitere Übernachtungsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie viele Menschen am Wochenende kommen, weiß aber niemand.

11.03.2022 | Stand: 16:47 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis stellen weitere Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereit. Die Regierung von Schwaben hält es für möglich, dass am Wochenende zahlreiche Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland einreisen. Mittlerweile ist das sogenannte Ankerzentrum in Augsburg für die Erstregistrierung voll belegt. Die Bezirksbehörde verteilt die Schutzsuchenden dann auf die einzelnen kreisfreien Städte und Landkreise. Diese wurden angewiesen, unabhängig von ihrer Größe bis zum Samstag jeweils weitere 150 Übernachtungsplätze zu schaffen. Die Stadt Kaufbeuren und das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hatten in den vergangenen Tagen die Schrader-Turnhalle als Notunterkunft mit 80 Plätzen hergerichtet. Hinzu kommen nun mehr als 200 weitere dezentrale Übernachtungsmöglichkeiten, also in Wohnungen und Wohnheimen.