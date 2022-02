Stadt Kaufbeuren sucht Interviewer für den Zensus

Die Stadt Kaufbeuren sucht Mitarbeiter, die für den Zensus 2022 Interviews führen. Das sind die Voraussetzungen.

19.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In diesem Jahr findet wieder der Zensus statt, die deutschlandweit größte statistische Erhebung. Bei Befragungen wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und ob es genügend Wohnraum gibt. Weiter wird ermittelt, wie die Menschen arbeiten, wie die Lage am Arbeitsmarkt aussieht und welche Strecken die Berufstätigen auf sich nehmen, um zwischen ihrem Wohnort und ihrer Arbeit zu pendeln. Auch wie sich die Einwohnerzahlen in bestimmten Regionen entwickeln und ob es dort ausreichend Kindergärten, Schulen und Altenheime gibt, wird ermittelt. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme notwendig.

Stadt Kaufbeuren sucht Mitarbeiter für die Datenerhebung

Auch die Stadt Kaufbeuren ist an der Erhebung der Daten beteiligt. Für die persönlichen Interviews, die in der Haupterhebung bei Haushalten und in Wohnheimen ab Sonntag, 15. Mai, durchzuführen sind, sucht die Stadt deshalb sogenannte Erhebungsbeauftragte, auch Interviewer genannt. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 11. März. Die Erhebungsstelle Stadt Kaufbeuren kümmert sich neben der Anwerbung auch um die Betreuung, Schulung und Koordination der Interviewerinnen und Interviewer. Ihre Aufgabe ist es, zum Zensus 2022 rund 4000 Personen zu befragen. Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit seien unter anderem Volljährigkeit und Zuverlässigkeit sowie verbindliche Verschwiegenheit, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Denn die gewonnenen Informationen sind ausschließlich für den Zensus bestimmt.

Wo sich Interessierte melden können

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer steuer- und sozialversicherungsfreien Aufwandsentschädigung vergütet. Eine einzelne Befragung dauert etwa 30 Minuten, wofür es bis zu zehn Euro als Aufwandsentschädigung gibt. In der zeitlichen Einteilung der Befragungen sind die Interviewer flexibel und können diese auch nach Feierabend oder am Wochenende durchführen. Interessierte können sich per E-Mail an Nina.Mueller@ kaufbeuren.de oder per Post an die Erhebungsstelle Stadt Kaufbeuren, (Kaiser-Max-Straße 1) wenden. Das Anmeldeformular ist auch hier auf der Homepage der Stadt zu finden.