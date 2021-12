450 Luftreinigungsgeräte hat die Stadt in Kaufbeuer Schulen und Kitas installieren lassen. Eine Sorge bewahrheitete sich bislang nicht.

30.12.2021 | Stand: 12:41 Uhr

450 Luftreinigungsgeräte für die Schulen und Kitas in der Stadt Kaufbeuren wurden bis Ferienbeginn ausgeliefert und aufgestellt, davon 125 Geräte in den Gruppenräumen der Kitas und 325 in den Klassenzimmern der Schulen.