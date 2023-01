Personalnot in Kaufbeuren wird immer bedrohlicher: Stadt sieht Handlungsbedarf

Die Kindertagesstätten in Kaufbeuren leiden unter Personalnot. Nun will die Stadt den Gründen für die hohe Fluktuation auf die Spur kommen.

26.01.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten nimmt bedrohliche Ausmaße an. Überall fehlen Erzieherinnen und Erzieher – sowohl in den städtischen Einrichtungen als auch in denen der freien Träger. Allein in den Betreuungseinrichtungen der Stadt haben in den vergangenen Monaten zwölf Fachkräfte gekündigt. Dies wurde während der Beratungen über den städtischen Haushalt im Verwaltungsausschuss bekannt. „Das Thema hat bei uns eine Top-Priorität“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse.

