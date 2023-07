Stadtranderholung 2023: Auf geht’s zum Planeten Kemsolar 50

Die Stadtranderholung startet dieses Jahr zum 50. Mal. 560 junge Astronauten und Kosmonauten sind wieder mit dabei. Warum die Ferienfreizeit so beliebt ist.

22.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

10, 9, 8, 7 … Wer genau hinhört, kann den Countdown der Rakete hören. Vollgeladen mit 560 jungen Astronautinnen und Kosmonauten macht sie sich auf die Reise ins unbekannte Weltall. Doch der Blick in die Glaskugel hat verraten, dass die Reise ein jähes Ende mit der „Bruchlandung auf Kemsolar 50“ nimmt.

Gott sei Dank leben dort aber gutmütige faszinierte und faszinierende Wesen, die den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern einen herzlichen Empfang bei der Stadtranderholung bieten werden, die in diesem Jahr bereits zum 50. Mal stattfindet.

Stadtjugendring hat wieder bunt gemischtes Betreuerteam

„Der Stadtjugendring freut sich sehr, dass sich diese ,in die Jahre gekommene’ Veranstaltung nach wie vor ungebrochener Beliebtheit erfreut“, sagt Michael Böhm, pädagogischer Leiter der Großmaßnahme. Das liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass die Stadtranderholung dank des 70-köpfigen, bunt gemischten Betreuerteams inhaltlich und in der Umsetzung aber trotz der vielen Jahre jung und somit nahe an den Interessen der Zielgruppe bleibt.

Beim Verlassen ihrer Rakete können sich die Kinder auf eine schillernde, spannende Welt freuen, die nicht mit Überraschungen sparen wird, zumal so ein Geburtstagsjahr auch etwas Besonderes ist. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind bereits seit Monaten mit Feuereifer dabei, ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen und können es kaum noch erwarten, den Kindern „ihren Planeten Kemsolar“ in allen Facetten zu präsentieren. Gute Nachrichten gibt es auch für Kurzentschlossene: Für die zweite Woche (Montag, 7., bis Freitag, 12. August) gibt es noch Restplätze.

Stadtranderholung benötigt noch Sach-Spenden

Um den Planeten zu komplettieren, brauchen die Bewohner noch Accessoires und bitten deshalb um Spenden von A wie alte Tachos bis hin zu Z wie Zahnräder, beispielsweise Bettlaken (weiß), CDs, Fahrradfelgen/-ketten, Faschingskostüme (themenbezogen), Ferngläser/-rohre, Gläser mit Korkverschluss, Globus, große, leichte Metallplatten, Holzutensilien (Besenstiele, Paletten, Truhen), Bubblesoccerbälle, Laborausstattung/-kittel, Lavalampen, Lederaktentaschen/-koffer, Leiterwagen, Lichterketten, Makramee-Schnur/-Wandteppiche, Manometer, Marmeladengläser, Metall-/Holzfässer, Mikroskope, Petroleumlampen/Sturmleuchten, Accessoires aus Plastik (Blumen, Pflanzen, Knochen) Reagenzgläser, Regenschirme, Rettungsdecken, Riesenstofftiere, Rohre, Satellitenschüssel, Schaufensterpuppen, Schutzkleidung (Blaumänner), Sonnenschirme, Styroporkugeln, Teleskope, Teppiche (klein und groß), Trommeln und andere Musikinstrumente.

Da die Sommerferien aber nicht schon nach zwei Wochen wieder zu Ende sind, gibt es noch viele weitere Angebote in den vier restlichen Ferienwochen. Zum einen im Camp Kemnat auf dem Stadtranderholungsgelände, in dem die Kinder noch Reisen ins Mittelalter und ins Unbekannte unternehmen können, Teil des Räuberclans werden oder sich auf mutige Abenteuerreisen begeben können. Zum anderen sind aber auch noch Plätze in den Hüttenfreizeiten im Freizeithof Hagspiel frei.

Ferienprogramm des Stadtjugendrings auch von der dritten bis zur sechsten Ferienwoche

Wer keine Lust oder Zeit für ganzwöchige Unternehmungen hat, muss sich aber beim Stadtjugendring laut Pressemitteilung trotzdem nicht langweilen: Auch das Ferienprogramm bietet von der dritten bis zur sechsten Ferienwoche (21. August bis 10. September) abwechslungsreiche Veranstaltungen.

Ganz egal ob man die Welt von oben bewundert, einen Besuch auf den Bauernhof unternimmt, die Feuerwehr mal „hautnah“ erleben will, sich auf das Abenteuer Alphorn spielen einlässt, den Räuber Kasimir sucht oder bei vielen anderen Kreativ- und Ausflugsmöglichkeiten dabei sein möchte – es ist für jeden Geschmack und für jede Altersstufe ab der ersten Klasse etwas dabei.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet www.sjrkf.de. Die Sachspenden für die Stadtranderholung können von Samstag, 22., bis Samstag, 29. Juli, jeweils von 8.30 bis 18 Uhr direkt auf dem Gelände bei Gutwillen abgegeben werden.