Überraschender Wechsel bei der CSU im Kaufbeurer Stadtrat

Im Kaufbeurer Stadtrat gibt es demnächst einen Wechsel - und zwar in der CSU-Fraktion: Wer geht, wer kommt?

24.07.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Nach dreieinhalb Jahren im Kaufbeurer Stadtrat verlässt Gerhard Bucher jun. (CSU) das Gremium. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Stefan Bosse kündigte der Unternehmer am Montag an, sein Mandat Ende August aufzugeben. Er werde in Kürze zum Geschäftsführer eines weiteren Unternehmens bestellt und könne deshalb weder die nötige Zeit noch das Engagement für dieses wichtige Amt aufbringen.

