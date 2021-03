Der Stadtrat in Kaufbeuren hat die letzte Hürde für das umstrittene neue Wohngebiet an der Salzstraße in Oberbeuren und den Umzug des Reiterhofs freigemacht. Das sind die nächsten Schritte.

25.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Seit zehn Jahren wird diskutiert, geplant, verworfen, neu geplant. Das Wohnbaugebiet an der Salzstraße in Oberbeuren ist nun beschlossene Sache. Die Mehrheit des Stadtrates sprach sich in seiner Sitzung am Dienstag bei zwölf Gegenstimmen für die Aufstellung des Bebauungsplanes aus. Wo jetzt noch der alte Reiterhof steht, sollen 23 Reihen- und Einfamilienhäuser entstehen.