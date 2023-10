Stäbchen rein, Spender sein. Typisierungsaktion gestartet

Anja Mock verlor ihre beste Freundin an Leukämie, lernte aber auch Erkrankte kennen, die Blutkrebs dank einer Stammzellenspende besiegten. Typisierung gestartet.

21.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Anja Mock (48) von der Kolping-Akademie Kaufbeuren hat immer gedacht, dass Leukämie weit weg ist. Doch vor drei Jahren erkrankte ihre beste Freundin. Nach einem schwierigen Jahr mit Chemotherapien und trotz einer Stammzellspende verlor ihre Freundin ihren Kampf. Aber Anja Mock lernte in dieser Zeit Betroffene kennen, die es dank einer Stammzellspende geschafft haben. Das hat sie nun motiviert, eine eigene Aktion zu starten.

Typisierungsaktion gestartet

Gemeinsam mit dem Betriebsrat der Kolping Akademie organisiert Anja Mock eine Typisierungsaktion. Ihr Appell: „Meine Bitte an Euch: Stäbchen in den Mund, Daten aufnehmen lassen und irgendwann damit vielleicht ein Leben retten.“ Die Typisierungsaktion findet statt am Mittwoch, 25. Oktober, von 14.30 bis 18 Uhr im Saal der Kolping-Akademie in Kaufbeuren.

Leukämie und andere Störungen der Blutbildung, wie zum Beispiel Anämie oder Immundefekte, können durch die Übertragung von Blutstammzellen geheilt werden. Prinzipiell kann sich jede Person zwischen 17 und 45 Jahren als Stammzellspender registrieren lassen, die gesund und in körperlich guter Verfassung ist. Blutstammzellen spenden kann man sogar bis zum vollendeten 60. Lebensjahr, heißt es in einer Mitteilung der Initiatorin.

Das sind die Einschränkungen

Um den Spender zu schützen und Risiken für den Empfänger weitgehend auszuschließen, gibt es Einschränkungen und Ausschlussgründe, zum Beispiel behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörungen, koronare Herzkrankheit, schlecht eingestellter Bluthochdruck, Bypassoperation oder Herzinfarkt. Auch Erkrankungen des Blutes, des Blutgerinnungssystems oder der Blutgefäße verhindern eine Stammzellspende, zum Beispiel Beinvenenthrombose, Störungen der Blutgerinnung und Thalassämie. Ebenso gibt es keine Stammzellspende bei Erkrankungen der Atemwege und der Nieren, zum Beispiel bei schwerem Asthma oder Niereninsuffizienz.

Allergien nicht zwingend Ausschlussgrund

Bei Allergien gibt es Unterschiede. Nicht jede Allergie ist automatisch ein Ausschlussgrund für eine Blutstammzellspende. Allergien sollten bei der Typisierungsaktion angegeben werden. Weitere Hinderungsgründe sind unter anderem Hepatitis C oder nicht ausgeheilte Hepatitis B, ein HIV-Infektion, Malaria, Krebserkrankungen, Rheumatoide, Arthritis, Epilepsie, Psychosen, Multiple Sklerose, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Diabetes mellitus und Schilddrüsenüberfunktion. Eine Schilddrüsenunterfunktion ist dagegen kein Ausschlusskriterium.

Das kommt auf die Spender im Ernstfall zu

So läuft die Blutstammzellspende ab: Wer sich typisieren lässt, sollte wissen, was auf ihn zukommt, wenn er tatsächlich für eine Blutstammzellspende in Frage kommt. Bei der peripheren Blutstammzellspende erhält der Spender zunächst ein Medikament, um die Blutstammzellen im Körper zu stimulieren. Im Rahmen dieser vier Tage dauernden Stimulierung tritt auch ein Teil der blutbildenden Stammzellen für kurze Zeit in das zirkulierende Blut über.

Der Spender wird am fünften Tag der Mobilisierung an einen Zellseparator (eine Zentrifuge, die das Blut in seine Bestandteile trennen kann) angeschlossen. So werden die Stammzellen aus dem peripheren Blut des Spenders abgesammelt. Dieser Vorgang dauert etwa drei bis fünf Stunden und wird ambulant durchgeführt. In 80 Prozent aller angeforderten Spenden wählen die Transplanteure dieses Verfahren zur Blutstammzellgewinnung. Langzeitnachwirkungen sind nach heutigem Forschungsstand nicht belegt.

Die zweite Methode: Die Entnahme der Blutstammzellen aus dem Beckenkamm. Diese dauert etwa eine Stunde und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Der Spender wird am darauffolgenden Tag aus der Klinik entlassen.