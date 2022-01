„Kirchenaustritte werden Volkssport“

In Kaufbeuren wurden wieder mehr Babys geboren und mehr Ehen geschlossen. Letzteres soll bald an einem besonderen historischen Ort möglich sein.

„Die massive Welle der Kirchenaustritte reißt nicht ab“, sagt der Leiter des Standesamtes, Mathias Müller. „Schon jetzt haben wir über 30 Termine allein im Januar, es wird schon fast zum Volkssport.“ Im vergangenen Jahr sind 441 Kaufbeurer aus der Kirche ausgetreten. Das sei ein noch nie dagewesener Höchststand – der bislang höchste Wert lag 2019 bei 390. Wie in den Vorjahren haben sich auch 2021 deutlich mehr Katholiken, nämlich 306, verabschiedet. 133 Personen haben die evangelische Kirche verlassen.

Warum sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden, weiß Müller nicht, das werde bei den Erklärungen nicht erfasst. Er vermutet, dass es mit den Missbrauchsskandalen und dem Umgang mit Frauen zu tun hat, mit denen vor allem die katholische Kirche viele Negativschlagzeilen gemacht hat. „Das wollen viele Gläubige nicht weiter unterstützen.“

2021 wurden in Kaufbeuren 287 Paare verheiratet

Die kleine Hochzeits-Delle von 2020 wurde im vergangenen Jahr wieder ausgeglichen. Mit 287 Ehen (Vorjahr: 256) sind die Trauungen wieder auf einem recht hohen Niveau. Die Zahl der auswärtigen Paare, die in Kaufbeuren heiraten, ist mit 79 gegenüber dem Vorjahr (80) nahezu gleich geblieben. Begeistert angenommen werden die seit 2018 angebotenen Trauungen im Türmerzimmer des Kaufbeurer Fünfknopfturmes. Von 24 angebotenen Terminen über den Dächern Kaufbeurens wurden 21 gebucht, im Vorjahr waren es ebenfalls 21. „Uneingeschränkt beliebt bleiben die romantischen Candle-Light-Trauungen“, freut sich Müller. 2021 wurden 14 Brautpaare bei Kerzenschein ins Eheglück geführt.“

Erfreulich sei auch, dass sich trotz der Corona-Pandemie allein im Dezember 30 Paare das Ja-Wort gegeben haben. Zu den besonderen Orten, an denen in der Wertachstadt geheiratet werden kann, soll bald ein weiterer hinzukommen: „Das Zollhäuschen wird ja gerade renoviert, aber wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wollen wir auch dort Trauungen anbieten“, hofft Müller. Im allerkleinsten Kreis – den in dem winzigen Häuschen haben nur das Brautpaar, die Trauzeugen und eine Standesbeamte oder ein Standesbeamter Platz.

Babyboom? 916 Kinder in Kaufbeuren in einem Jahr geboren

916 Geburten und damit 41 mehr als im Vorjahr (875) gab es 2021 am Kaufbeurer Klinikum. Der Anteil der Kinder, deren Eltern nicht in Kaufbeuren wohnhaft waren, lag bei 459 (Vorjahr: 494), was einem Anteil von 50 Prozent entspricht (Vorjahr: 56,5 Prozent). Kaufbeurer Bürgerinnen haben 42 Kinder mehr entbunden als im Vorjahr, nämlich 457 (Vorjahr: 415). Hiervon wurden 384 Kinder in Kaufbeuren zur Welt gebracht (Vorjahr: 381).

Fast unverändert bleibt der Anteil der Eltern mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Waren es im Vorjahr 270, haben 2021 279 Neugeborene wenigstens ein Elternteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Dies entspricht einem Anteil von 30,5 Prozent. 916 Babys und damit 41 mehr als im Vorjahr (875) sind im Jahr 2021 am Kaufbeurer Klinikum zur Welt gekommen. Der Anteil der Kinder, deren Eltern nicht in Kaufbeuren wohnen, lag bei 459 (Vorjahr: 494), was einem Anteil von 50 Prozent entspricht (Vorjahr: 56,5 Prozent). Die beliebtesten Vornamen für die neuen weiblichen Erdenbürger waren Anna und Hannah, so wurden jeweils neun kleine Mädchen getauft. Auf Platz drei liegen Emma, Lena, Leonie und Lina (jeweils acht). Für Buben standen Elias und Maximilian hoch im Kurs. Diese Namen haben Eltern jeweils zehnmal ausgewählt, Lukas achtmal.

Sterbefälle sinken leicht

Die Zahl der im Standesamt Kaufbeuren beurkundeten Sterbefälle ist gegenüber dem Vorjahr (958) auf insgesamt 929 leicht gesunken, ebenso die Zahl der verstorbenen Kaufbeurer Bürger, die gegenüber dem Vorjahr mit 538 Sterbefällen um 31 verstorbene Bürger gesunken ist. Im Vorjahr waren es 569. Auffälligkeiten, die an der Corona-Pandemie festgemacht werden könnten – insbesondere eine sogenannte Übersterblichkeit – sieht Müller nicht: Die Zahl der verstorbenen Kaufbeurer bleibt mit 11,9 Prozent leicht unter der Quote von 2020 (12,3 Prozent).