Starke Leistung - Stefan Settele bei der WM im Extremhindernislaufen

Stefan Settele aus Baisweil ist ein begeisterter Hindernisläufer. Nun war er bei der Weltmeisterschaft in Belgien dabei. Dabei müssen auch Ketten oder Frauen getragen werden.

29.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Er ist kein Unbekannter mehr auf dem Terrain der Extremhindernisläufer: Stefan Settele aus Baisweil hat in den vergangenen Jahren bereits internationale Erfahrungen gesammelt und wusste, was ihn bei der vom Weltverband OCR ausgerichteten Weltmeisterschaft im belgischen Genk erwartet. Vier Tage lang musste sich Settele durch Parcours schinden, deren Hindernisse mancher aus dem Fernsehen von den „Ninja-Warriors“-Shows kennt.

Drei von vier Disziplinen gemeistert

Der Ostallgäuer nahm an drei von vier Disziplinen teil: dem Short Course über 3,8 Kilometer mit rund 25 Hindernissen, dem Standard Course mit über 14 Kilometern und mit rund 35 Hindernissen und am Team Race über sieben Kilometer und etwa 25 Hindernissen. Einzig den OCR 100 („Ninja Parcours“) ließ er aus. „Ich hätte ihn gerne gemacht, aber das geht nicht. Mein Fokus liegt auf der Mischung von Laufen und Hindernissen. Ich hätte nur unnötig Kraft auf der Strecke gelassen“, begründete Settele seine Entscheidung.

Bloß kein Band verlieren

Der Modus aller Läufe war ähnlich: Ein Starter erhält drei Handgelenksbänder. Bei einem nicht richtig absolvierten Hindernis wird eines abgenommen. Sind alle drei weg, scheidet man aus. Vor dem Ziel muss also mindestens ein Bändchen übrig bleiben. Für verlorene Bänder müssen rund einminütige Strafrunden absolviert werden, womit diese wieder zurückgeholt werden können. Den Auftakt bestritt Settele im Short Course. Über die kurze Strecke startete er schnell und kam bis zu einem der letzten Hindernisse fehlerfrei durch. Dann unterlief ihm ein Fehler, was ihn ein Band kostete und ihn in die Strafrunde schickte. Dadurch landete er in seiner Altersklasse 35–39 am Ende auf Rang 15. Settele hatte mehr erwartet: „Das ist sehr ärgerlich, aber ich hätte mich besser über die Hindernisse informieren müssen.“

Es geht auch mal zu Boden

Tags darauf wartete der Standard Course, der bergauf, bergab durch Wald und Wiesen ging. „Die ersten elf Kilometer verliefen besser als erhofft“, sagte Stefan Settele, der dann ein Hindernis etwas übermotiviert anging und prompt einen Fehler machte. „Auf dem Boden angekommen, hab ich mich nur gefragt, wie man so doof sein kann“, sagte er selbstkritisch. Auf den letzten drei Kilometern plagten ihn zudem Krämpfe, dennoch erreichte er das Ziel. „Eine Top-10-Platzierung wäre es locker geworden, jetzt muss ich mich mit dem 13. Platz zufriedengeben. Mit dieser Leistung hätte ich mir aber einen noch besseren Platz gewünscht, aber die Konkurrenz wird jedes Jahr größer.“

Pia am Balken tragen

Zum Ausklang der WM startete Settele dann noch im Team Race. Vom deutschen Verband war er für das dreiköpfige Team nominiert worden. An seiner Seite waren Martin Schäfer und Pia Wagner dabei. Fünf Hindernisse konnten nur zusammen als Team bewältigt werden, die anderen waren den Läufern aus den vorangegangenen Rennen schon bekannt. „Einmal musste Pia an einem Balken hängend getragen werden. Wir mussten auch im Wasser über Hindernisse, oder auch schwere Reifen über eine Zickzack-Strecke rollen“, beschrieb Settele die Aufgaben. „Die rund viereinhalb Meter hohe Teamwall fand ich am schwierigsten. Wir mussten uns gegenseitig helfen, um nach oben zu kommen.“

WM in Costa Rica nächstes Ziel

Letztlich blieben aber alle drei Läufer fehlerfrei und landeten auf einem Mittelfeldplatz. Damit waren sie auch zufrieden – und haben schon das nächste Ziel vor Augen: 2024 bei der WM in Costa Rica würde das Trio gerne wieder zusammen antreten, verriet Settele.