Starke Teams aus Westendorf - Schüler ringen bei der "Deutschen"

Schüler des TSV Westendorf qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft. Auch die Jugend steht bei der bayerischen Meisterschaft auf dem Podium.

30.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der TSV Westendorf hat sich mit seiner Schülermannschaft für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert. Bei den bayerischen Teamwettbewerb, der im mittelfränkischen Zirndorf ausgetragen wurde, stoppte den TSV im Finale nur der SV Siegfried Hallbergmoos. Die Oberbayern haben als Meister ebenfalls die Fahrkarte sicher gelöst.

Zwei Teams, zwei Medaillen

Die Bilanz nach den Titelkämpfen fällt bei Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele durchweg positiv aus: „Wir haben zwei Mannschaften gestellt und jeweils eine Medaille geholt. Wie viele Vereine schaffen das denn noch überhaupt in Bayern?“, wirft er in den Raum. Sicherlich geht immer ein Ticken mehr, „doch Hallbergmoos war im Finale einfach besser.“ Im Kampf um Gold verlor der TSV gegen den SV Siegfried mit 12:17. Davor setzten sich die Ostallgäuer gegen den SC 04 Nürnberg knapp mit 16:15 durch. Es folgte ein überzeugender 31:0-Kantersieg über die WKG Zirndorf/Röthenbach sowie ein 16:9 über die Nürnberg Grizzlys.

Jugend trat ersatzgeschwächt an

Bei der Jugend verlor Westendorf mit 10:15 gegen die Grizzlys, hatte zuvor aber gegen Hallbergmoos 19:7 und gegen SC 04 Nürnberg 25:1 gewonnen. Nur gegen den späteren Zweitplatzierten AC Regensburg gaben die Ostallgäuer beim 11:16 den Kampf ab. Allerdings ging der TSV im gesamten Turnierverlauf nicht in Bestbesetzung an den Start. „Diejenigen, die dabei waren, haben das Beste gemacht und es klasse umgesetzt“, lobt Stechele, der trotzdem sehr zufrieden mit der Bronzemedaille ist. „Alle Ringer haben geliefert.“ Den ganzen Tag hatten er und Trainerkollege Bernd Nothelfer alle Hände damit zu tun, die Aufstellungen für acht Kämpfe abzugeben. „Das war schon ein straffes Programm“, betont Stechele.

Vielleicht sind beide Teams bei der deutschen Meisterschaft dabei

Das Schülerteam des TSV Westendorf wird nun am 5. und 6. Mai bei der Endrunde in Ladenburg um den Titel kämpfen. Offen ist noch, ob der AC Regensburg bei der Jugend seine Teilnahme als aktueller Vizemeister hinter den Nürnberg Grizzlys wahrnehmen wird. Treten die Oberpfälzer nicht in Urloffen an, würde automatisch der TSV Westendorf gefragt.