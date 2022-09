Starker Gegner zum richtigen Zeitpunkt - ESVK verliert gegen DEL-Team

Joker unterliegen DEL-Team Bietigheim Steelers mit 2:5. Kaufbeuren hatte aber Chancen auf mehr. Und die zweite Sturmreihe hat einen überzeugenden Auftritt.

08.09.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Nach Testspielen gegen Mannschaften, die vom Leistungsniveau maximal auf Augenhöhe mit dem ESV Kaufbeuren agierten, stand am Mittwochabend in Pforzheim erstmals ein Vorbereitungsspiel auf die in rund einer Woche startende DEL 2-Saison an, bei dem sich die Joker strecken mussten und am Ende 2:5 verloren. Gegner waren die Bietigheim Steelers, die bis vor eineinhalb Jahren noch der DEL2 angehörten und nun ihre zweite Spielzeit im Eishockey-Oberhaus vor sich haben.

Der Anfang war ein Lehrstück

Insbesondere in den ersten Minuten des Spiels zeigten die Steelers, wo die Unterschiede zwischen Erster und Zweiter Liga liegen. „Am Anfang haben wir uns gewundert, was der Gegner macht“, umschrieb es Stürmer Jere Laaksonen nach dem Match. Norman Hauner spielte die Joker nach drei Minuten schwindlig und versenkte seinen Schuss zum 1:0, kurz darauf traf Chris Wilkie für die in Überzahl agierenden Steelers zum 2:0. Die Joker spielten in dieser Phase ihr eigenes Spiel nicht gut, erklärte Laaksonen. Was ganz zu Beginn auch ein Bietigheimer Kantersieg hätte werden können, wurde dann zeitweise sogar noch ein enges Spiel. Speziell im Mittelabschnitt zeigte sich die Joker-Abwehr auch gegen den Steelers-Sturm sattelfest.

Zwei Neue und ein Youngster halten dagegen

In der Offensive war es eine vor allem körperlich sehr präsente und überzeugende Reihe rund um Jacob Lagacé, Sebastian Gorcik und Youngster Markus Schweiger, die immer wieder für brenzlige Situationen vor Steelers-Keeper Sami Aittokallio sorgten. Treffen sollten die Joker aber erst nach erneutem Seitenwechsel: Johannes Krauß und Tyler Spurgeon brachten die Kaufbeurer mit je einem Tor wieder ins Spiel. „Im dritten Drittel haben wir ein gutes Spiel gemacht“, befand Laaksonen. Am Ende reichte es aber nicht für einen Sieg, denn während die Joker vergeblich versuchten, den Puck über die Linie zu jagen, musste Daniel Fießinger noch drei Mal hinter sich greifen.

Das dritte Drittel als Leitstern

Das Spiel gegen Bietigheim sei zu einem guten Zeitpunkt gekommen, befand Laaksonen. „Wir haben gesehen, wo wir im Moment stehen und wie wir spielen müssen, wenn die Saison beginnt und starke Gegner auf uns warten“, erklärte der 31-jährige Finne mit deutschem Pass. Insbesondere das dritte Drittel, in dem ein gutes Zusammenspiel des Teams zu sehen gewesen sei, müsse so auch zum Start der DEL 2-Saison umgesetzt werden, forderte Laaksonen.

Am Sonntag kommen die Eisbären

Ehe es wirklich um Punkte geht, steht für die Joker am Sonntag der finale Test an. Gegner ist ab 18.30 Uhr in der Erdgas Schwaben Arena erneut Regensburg. Bei den Eisbären hatte sich der ESVK am vorigen Sonntag zu einem 2:1-Sieg gemüht – Cheftrainer Marko Raita war nicht zufrieden gewesen. Nun besteht also schon sehr bald die Möglichkeit, es besser zu machen.

