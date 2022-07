Starkregen lässt Kanäle in Lengenfeld überlaufen

Der Gemeinderat Oberostendorf will die Rohre spülen und mit einer Kamera überprüfen lassen. Warum der Bau eines Rückhaltebeckens bisher nicht angegangen wurde.

10.07.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Der starke Regen vor einigen Wochen hat auch im Oberostendorfer Ortsteil Lengenfeld seine Spuren hinterlassen. Bei einer Niederschlagsmenge von 40 Litern pro Stunde waren die Kanäle für Straßenentwässerung überlastet, sodass Teile des Dorfes unter Wasser standen. Es könnte nicht nur der eigentlich ausreichende Durchmesser der Kanalrohre, sondern auch der innere Zustand der Rohre mit Ansammlung von Schlick und Sand die Ursache der verminderten Aufnahmefähigkeit sein, hieß es im Gemeinderat. Zur Abhilfe beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung, die betroffenen Kanäle durch eine Spezialfirma spülen und filmen zu lassen. Kosten: etwa 5000 Euro. Dies habe sich in Gutenberg auch bewährt.

Die Pläne für ein Rückhaltebecken für Lengenfeld liegen seit 2014 in der Schublade

In der intensiven Diskussion waren sich die Ratsmitglieder einig, dass mit den herkömmlichen Systemen eine hundertprozentige Lösung nicht zu erreichen sei. Also müsse das Wasser mithilfe eines Rückhaltebeckens vom Dorf ferngehalten werden. Laut Bürgermeister Helmut Holzheu existiert seit 2014 eine fertige Planung, die aber aus Kostengründen nicht umgesetzt werde. Auf 2,4 Millionen Euro würde das Projekt kommen und es sei nicht förderfähig. „Irgendwas werden wir tun müssen“, sagte der Bürgermeister.

Bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Geld gespart

Geld gespart hat die Gemeinde bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hörmannstraße im Ortsteil Gutenberg. Ursprünglich hatte der örtliche Energieversorger LEW mit zwölf neuen Leuchten geplant, die in einem Abstand von 30 Metern an der Straße positioniert werden sollten, Kosten: 44.000 Euro. Nach einer Rücksprache und weiteren Verhandlungen des Bürgermeisters mit dem Versorger wurde der Abstand zwischen zwei Leuchten von 30 auf 50 Meter vergrößert, dies entspreche aber immer noch einer DIN-konformen Ausleuchtung. Zwei alte Leuchten bleiben erhalten, sodass sich die Kosten für sechs neue Leuchten auf etwa 37.000 Euro belaufen.

Maximilian Bauer als Kommandant der Feuerwehr Unterostendorf bestätigt

Maximilan Bauer ist der neu gewählte Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterostendorf. Der Gemeinderat erteilte die vorgeschriebene formale Bestätigung ohne Gegenstimme. „Grünes Licht“ hatte zuvor Kreisbrandrat Markus Barnsteiner unter der Maßgabe gegeben, dass der Kommandant die Seminare Gruppenführer und Leiter einer Feuerwehr absolviert.