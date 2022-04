Stars der Zukunft erwartet - Ticketverkauf läuft

In der Kaufbeurer Erdgas Schwaben Arena spielt eine Gruppe der U18-WM. Die beginnt am 23. April - Karten sind ab sofort erhältlich

17.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die besten Eishockey-Junioren der Welt kommen nach Deutschland – von Samstag, 23. April, bis Sonntag, 1. Mai, findet die U18-Weltmeisterschaft der Top Division statt. Die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) gemeinsam mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) haben zwei Standorte mit großer Eishockeytradition ausgewählt: Die Erdgas Schwaben-Arena in Kaufbeuren und die Fanatec-Arena in Landshut sind die Spielorte, an denen sich mögliche Stars der Zukunft präsentieren.

Europäische Teams in Kaufbeuren

Das internationale Turnier ist auch für die vielen Talentscouts ein wichtiges Format, um sich ein Bild auf höchstem Niveau von den jungen Sportlern zu machen. Bei der U18-WM trifft das deutsche Team von Bundestrainer Alexander Dück auf Kanada, USA und Tschechien in Gruppe A in Landshut. In Kaufbeuren trägt die Gruppe B mit Schweden, Finnland, Schweiz und Litauen ihre Spiele aus. Die Semifinals finden am 30. April und die beiden Spiele um Platz 3 und das Finale am 1. Mai in Landshut statt. Aber ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung ist in Kaufbeuren geplant.

Traditionsstädte hoffen auf Schub

Der terminierte Spielplan steht online auf der Internetseite der Stadt unter www.kaufbeuren.de zum Herunterladen. Der Ticketvorverkauf für die beiden Stadien in Landshut und Kaufbeuren läuft bereits. Erhältlich sind die Tickets unter www.deb-online.de/tickets. Die beiden Eishockeytraditionsstädte Kaufbeuren und Landshut erhoffen sich „ein tolles Turnier mit sportlichen Höhepunkten und stimmungsvolle Atmosphäre durch die Fans aus aller Welt“.