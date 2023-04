Start für den ESV Kaufbeuren gegen Ravensburg und Frankfurt

DEL2 gibt Spielplan für die Eishockey-Saison 21/22 bekannt. Sieben Dienstags-, aber auch mehr Heimspiele zum Jahreswechsel für den ESVK.

24.04.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Mit zwei vergleichsweise schweren Partien wird der ESV Kaufbeuren in die Spielzeit 21/22 starten. Das offenbarte der nun veröffentliche DEL2-Spielplan. Das erste Pflichtspiel für die Joker wird dabei gleich ein Derby. Mit den Ravensburg Towerstars (1. Oktober, 19.30 Uhr) gastieren dann auch gleich drei Ex-Kaufbeurer an ihrer alten Wirkungsstätte: die Verteidiger Denis Pfaffengut, Florin Ketterer und Julian Eichinger. Am 3. Oktober treten die Joker das erste Auswärtsspiel der Saison an, der Bus wird dann nach Frankfurt rollen. „Beide Gegner zählen sicherlich zu den Top-4 der Liga“, bestätigte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl die großen Kaliber.

Es gibt keine leichten Gegner in der DEL2

Letztlich störe es ihn aber nicht, gleich gegen harte Brocken antreten zu müssen. „Im Endeffekt sind es 52 Spiele, vier Mal geht es gegen jeden“, sagt er. Ohnehin seien in der DEL2 keine leichten Gegner zu finden. Das zweite Derby in Kaufbeuren gegen Ravensburg findet dann am 28. Dezember, also kurz nach Weihnachten statt. Eingeläutet wird die heiße Eishockeyzeit rund um das Fest und den Jahreswechsel mit einem Heimspiel am 23. Dezember, dann gastiert Bad Nauheim in Kaufbeuren. Wie in jedem Jahr haben die Spielplangestalter darauf geachtet, dass jedes Team um Weihnachten herum zwei Heimspiele hat.

Drei Heimspiele nach Silvester

Für Kaufbeuren beginnt zudem das Jahr 2022 gut. Dann sind es gleich drei Partien in der Erdgas Schwaben Arena, die angesetzt sind. Am Sonntag, 2. Januar kommt Crimmitschau, am 5. Januar geht es gegen die Lausitzer Füchse, ehe am 7. Januar ein Heimspiel gegen Heilbronn eingeplant ist. Zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar sind es also gleich fünf Heimpartien. Ob das Kaufbeurer Stadion dann wieder aus allen Nähten platzt und der ESVK somit viel Geld einnimmt, ist freilich noch offen.

Undurchsichtige Regeln

„Der Spielplan hört sich zunächst einmal gut an. Aber wer weiß, was dann sein wird“, sagte Kreitl nachdenklich. Auch bezüglich eines Dauerkartenverkaufs gibt es keine Neuigkeiten. Kreitl begründete dies mit den weiterhin undurchsichtigen und sich stets ändernden Corona-Regeln. Fest steht: Die Hauptrunde endet für den ESVK am 6. März mit einem Auswärtsspiel in Selb. Danach stehen Pre-Playoffs und Playoffs an. Spätestens am 12. April soll der Absteiger aus der DEL2 feststehen, der neue Meister wird spätestens am 29. April gekürt.

Hoffen auf stimmungsvolle Spiele

„Wie jedes Jahr ist bei Erstellung des Spielplans die Vorfreude auf die nächste Saison groß! In diesem Jahr umso mehr, weil wir inständig hoffen und davon ausgehen, dass unsere treuen Fans wieder zurück in die Arenen dürfen und wir somit eine gemeinsame, stimmungsvolle Spielzeit erleben können“, sagt DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch. Die neue Saison startet drei Wochen später als sonst, kompensiert wird dies unter anderem über mehr Dienstagsspiele. Sieben Stück sind kommende Saison geplant.

Der komplette Spielplan für den ESVK