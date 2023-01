Start in die Hallensaison

19.01.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Den Anfang machte Selina Stephan (WJU18) über die 60 Meter Hürden. Mit einer Zeit von 9,93 Sekunden wurde sie Siebte und holte damit gleich zum Auftakt die erste Top 10-Platzierung für den TVK. Bei ihrem ersten Lauf über die 200 Meter machte sich bei Stephan die Erkältung aus der Vorwoche dann auf den letzten Metern zwar etwas bemerkbar – deshalb war die Zeit von 28,78 Sekunden (19.) umso höher einzuschätzen.

Daniel Blana (M14) steigerte über die 60 Meter-Flachdistanz seine bisherige persönliche Bestleistung auf 8,74 Sekunden und sortierte sich damit auf Platz 14 im Mittelfeld ein. Lea Stephan (W15) blieb nur eine hundertstel Sekunde über ihrer persönlichen Bestzeit in der Halle über diese Distanz und schaffte es als Zehnte ebenfalls unter die Top 10. Mit Konstantin Apostolou (MJU20) war ein neues Gesicht für den TVK im Feld der Männer. Er war eine Altersklasse höher als normal am Start und lief mit 8,33 Sekunden ins Ziel.

Dann standen die längeren Strecken auf dem Zeitplan. Matteo Köhler (M15) blieb in 2:36,56 Minuten über die 800 Meter zwar etwas über seiner Zeit aus dem Vorjahr, lief das Rennen aber kontrolliert und konstant ins Ziel und erreichte Platz sieben. Den Sprung aufs Treppchen und damit die beste Platzierung für den TVK schaffte Levin Saveur (M13) auf derselben Strecke. Um dem üblichen Gedränge aus dem Weg zu gehen, setzte er sich zu Beginn an die Spitze des Feldes. In dem flotten Rennen sortierte er sich auf Rang drei ein und verteidigte diesen bis ins Ziel. Die Zeit von 2:37,07 Minute bedeutete eine Steigerung seiner eigenen Bestzeit um eine knappe Sekunde.