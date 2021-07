Für 3,8 Millionen Euro errichtet Mauerstetten ein neues Feuerwehrgerätehaus. Kommandant Günter Ziegler erklärt, welche Vorteile der Standort hat. Für 3,8 Millionen Euro errichtet Mauerstetten ein neues Feuerwehrgerätehaus. Kommandant Günter Ziegler erklärt, welche Vorteile der Standort hat.

10.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die neue Dreifachsporthalle ist noch nicht eingeweiht, da fällt in Mauerstetten schon der Startschuss für das nächste große gemeindliche Bauprojekt. Für 3,8 Millionen Euro entsteht direkt am Ortseingang ein neues Feuerwehrgerätehaus. Mit vier Wochen Verspätung erfolgte am Freitag der symbolische erste Spatenstich an der Kaufbeurener Straße. Bezugsfertig soll der Bau im Herbst 2022 sein.