Startschuss für den Kaufbeurer Stadtlauf mit großem Livemusik-Programm

Der 3. VWEW-Stadtlauf wird von einem großen Live-Musikprogramm begleitet - unter anderem gibt es ein Konzert am Kirchplatz. Das ist am Samstag geboten.

13.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Startschuss für den 3. VWEW-Stadtlauf fällt am Samstag, 16. September, in Kaufbeuren. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Distanzen vom 500-Meter-Bambinilauf bis zum Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Dieses Jahr ist es zudem erstmals möglich, sich für die Sonderwertung der Special Olympics anzumelden. Auch das Rahmenprogramm wurde umfassend erweitert. So sorgen dieses Jahr neun Bands entlang der Laufstrecke für Stimmung, und Adi Hauke wird nach dem Lauf ein kostenloses Livekonzert auf dem Kirchplatz geben.

Erneut unterstützt dieses Jahr jeder Läufer mit seiner Teilnahme einen guten Zweck. Von der Startgebühr fließen jeweils acht Euro in soziale Projekte der Hilfsorganisation Humedica sowie des Lions Club Kaufbeuren. Auch bei der dritten Runde des VWEW-Stadtlaufs engagieren sich die beiden Initiatoren Humedica sowie der Lions Club nicht nur als offizielle Charity-Partner für soziale Projekte, sondern beteiligen sich erneut vor und hinter den Kulissen aktiv am Lauf mit zahlreichen Helfern entlang der Strecke und im Start- und Zielbereich.

Kaufbeurer Hilfsorganisationen wirken beim Stadtlauf mit

Der Lions Club Kaufbeuren unterstützt mit den Spendenanteilen aus den Teilnehmergebühren sowie Überschüssen der Veranstaltung die Wärmestube und den Verein Müllstadtkinder Kairo. Die Hilfsorganisation Humedica verwendet ihren Anteil für eine verbesserte Gesundheitsversorgung im Norden Äthiopiens. Der Hauptsponsor und Namensgeber des Stadtlaufs, VWEW-energie, präsentiert sich mit einem Führungsfahrzeug und auf der Eventfläche am Kirchplatz. Veranstalter ist die km Sport-Agentur.

Dort erwartet die Läufer und Zuschauer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein. Wie gewohnt starten die Läufer in der Kaiser-Max-Straße in der Innenstadt, ab 14 Uhr die Kinder. Anschließend gehen ab 15 Uhr die Hauptläufe über fünf Kilometer und zehn Kilometer los. Vorab ist bereits ab 11.30 Uhr auf der Eventfläche am Kirchplatz ein Unterhaltungsprogramm geboten.

So steht für alle Kinder ein Mal- und Basteltisch bereit, an dem die Startnummern für den Kinder- und Bambinilauf individuell gestaltet werden können. Verschiedene Partner, Sponsoren und Vereine bieten den Teilnehmern und Zuschauern Mitmachangebote an und sind mit Vorführungen vertreten. So ist der Tennisclub Neugablonz mit einem Kleinfeld vor Ort, auf dem jeder spielen kann. Die Tanzschule Dance Soulution zeigt jeweils ab 11.30 Uhr und 13.30 Uhr einen Auftritt, in der Zwischenzeit gibt John Gibson ab 12.15 Uhr live ein Konzert.

Viel musikalische Unterhaltung beim Kaufbeurer Stadtlauf

Nach dem Lauf sorgt Adi Hauke ab 16.15 Uhr mit einem weiteren Konzert für Stimmung – die Veranstaltung kommt gegen 19 Uhr zu einem Ende. Das gesamte Rahmenprogramm wird kostenlos angeboten, dazu sind alle Läufer, Zuschauer und Interessierte eingeladen. Auch entlang der Laufstrecke sorgen verschiedene Bands für musikalische Unterhaltung.

Kurz nach dem Start spielt Breath Attack in der Ludwigsstraße, in der Heinzelmannstraße warten die Musiker von Jazzquadrat. Auf der weiteren Strecke passieren alle Teilnehmer die Landsknechtstrommler, DJ Lagix, Dimi’s Music, die Stadtkapelle Kaufbeuren und Nine-T-Six. Auf den letzten Metern vor dem Ziel werden die Läufer musikalisch von Canavial und Tonphilosophie begleitet. Während des Laufes müssen einige Straßen in Kaufbeuren gesperrt werden