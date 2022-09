Steigende Gaspreise im Ostallgäu: Diese Entlastungen bietet das Jobcenter an

Innerhalb eines Jahres haben sich Kosten in der Region mehr als verdoppelt. Das trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Diese Hilfe gibt es.

24.09.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Immer wieder sind die Gaspreise seit dem Krieg in der Ukraine gestiegen. Auch ab dem 1. November ist das für Kunden des Energieversorgers Erdgas Schwaben wieder der Fall. Die dort angeschlossenen Privathaushalte zahlen dann einen monatlichen Arbeitspreis bis zu 17,62 Cent brutto je Kilowattstunde. Im März, kurz nach Beginn des Kriegs am 24. Februar dieses Jahres, lag der Preis bei 9,89 Cent brutto. Zum Vergleich: Vor über einem Jahr war der Arbeitspreis bei der Erhöhung am 1. Dezember 2021 noch bei maximal 7,96 Cent brutto. Nun hat er sich also mehr als verdoppelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.