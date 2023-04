Steile Karriere: Theatermann Martin Valdés-Stauber aus Kaufbeuren ist in Berlin gelandet

Martin Valdés-Stauber wechselt nach sechs Jahren als Dramaturg bei den Kammerspielen München zur Schaubühne Berlin. Kaufbeurer bleibt er aber - wegen der Politik.

15.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Das Internationale ist Martin Valdés-Stauber quasi in die Wiege gelegt worden. Seine Familie hat Wurzeln in Aichach und in Spanien. Geboren wurde er in Kaufbeuren, wo sein Vater Arzt war. In der Ostallgäuer Stadt wuchs er auf und lebt immer noch dort – wenn er nicht gerade unterwegs ist. Valdés-Stauber hat sich in der deutschsprachigen Theaterwelt einen so wohlklingenden Namen gemacht, dass er inzwischen national und international gefragt ist. Gerade wechselte er seinen Arbeitgeber: Nach sechs Jahren als Dramaturg bei den renommierten Münchner Kammerspielen zog es ihn nach Berlin: Der Intendant der Schaubühne, Thomas Ostermeier, hat sich die Dienste des 31-jährigen Theatermanns gesichert.

