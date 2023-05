Sternmarsch: Pforzen fest im Griff der Musikkapellen

Der Musikverein Pforzen feiert sein 111-jähriges Bestehen mit fünf Nachbarkapellen. Was die vielen Zuschauer beim Sternmarsch und beim Massenchor geboten bekommen.

24.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einem Sternmarsch startete der Musikverein „Harmonie“ Pforzen seinen Veranstaltungsreigen zum 111-jährigen Bestehen. 111 Jahre deshalb, weil einerseits im vergangenen Jahr die Corona-Lage noch zu unsicher war, um das 110-jährige Bestehen groß zu feiern. Andererseits, so Vorsitzender Thomas Waldmann, habe die Elf immer wieder eine Rolle in Pforzen gespielt. Der Ort sei etwas mehr als 1100 Jahre alt – 1995 hat man diesen runden Geburtstag groß gefeiert –, und Jahr für Jahr sei der 11.11. von besonderer Bedeutung für das Dorf. Dann nämlich beginnt die närrische Zeit, in der auch der Musikverein Pforzen mit etlichen Auftritten gefordert sei.

Ein fröhliches, farbenfrohes, exakt einstudiertes Spektakel in Pforzen

Zum Einzug der am Sternmarsch beteiligten fünf Musikkapellen hatten sich trotz kühler Witterung erfreulich viele Zuschauer an der großen Straßenkreuzung am Kirchplatz versammelt. Sie sollten ein fröhliches, farbenfrohes, exakt einstudiertes Blasmusik-Spektakel erleben. Thomas Waldmann und Feuerwehrkommandant Bernd Nather „dirigierten“ den Einmarsch der Kapellen, die aus allen Himmelsrichtungen vom Dorfrand zum Hof des Gasthauses Hirsch in der Dorfmitte gezogen waren. Eine Drohne lieferte davon Bilder in Echtzeit. Perfekt abgestimmt trafen die Musikantinnen und Musikanten dann nacheinander unter dem Applaus des Publikums gut hörbar „mit Pauken und Trompeten“ am Ziel ein. Zuerst die Musikkapelle Rieden, gefolgt von der Kapelle aus Irsee, dann die Blasmusik Mauerstetten, der wiederum die Kapelle aus Ingenried folgte und schließlich die Kapelle aus Germaringen. Im Hof des Gasthauses nahmen die Musiker vor einem mächtigen Dirigentenpult Aufstellung – zunächst noch vereineweise sortiert, bevor sie sich auf Waldmanns Kommando registerweise mischten.

Im Jubiläumsjahr stehen noch weitere Veranstaltungen des Musikvereins an

Nacheinander traten jetzt die Dirigenten ans Pult und leiteten das Gemeinschaftskonzert: zuerst der Irseer Georg Müller den „Mussinan-Marsch“, dann Florian Heinle aus Rieden den „Schwabenhymnus“, gefolgt von Ludwig Stechele aus Ingenried mit „Highland Cathedral“. Die „Bayernhymne“ dirigierte Eduard Hampp von der Musikkapelle Germaringen und Maximilian Mayer aus Mauerstetten das „Deutschlandlied“. Thomas Stitzl, Dirigent des Musikvereins Pforzen, hatte die Musikstücke ausgewählt. Nach diesem eher festlich-feierlichen Teil marschierten alle Musikanten unter den Klängen des „Bozener Bergsteigermarsches“ als eine große, bunt gemischte Kapelle gemeinsam zum Zelt am Vereinsheim, wo die Musikkapelle Ingenried nahezu ohne Pause bis Mitternacht aufspielte. Die Stimmung im voll besetzten Zelt war großartig und die Kapelle kam um mehrere Zugaben nicht herum. Weitere Veranstaltungen, mit denen die Pforzener Musikanten ihr Jubiläumsjahr begehen, sind ein Feldgottesdienst am Burgenstadel (6. Juli), das Oktoberfest im Vereinshaus (30. September) und das Adventskonzert in der Pfarrkirche (3. Dezember).

Lesen Sie auch:

ABK Allgäuer Radltour startet zum 13. Mal am 25. Juni - Start in Pforzen