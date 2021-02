Sternsinger in Kaufbeuren bringen Segen auf neuen Wegen

Auch während der Pandemie sind Sternsinger in Kaufbeuren und Umgebung unterwegs. Die allermeisten Gemeinden haben sich kreative Wege ausgedacht. Was trotz Corona erlaubt ist und für wen die Spenden heuer gedacht sind.

03.01.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Der 16-jährige Andreas Heinrich, Oberministrant in St. Martin in Kaufbeuren, ist erfahrener Sternsinger und dieses Jahr wieder am Start: „Ich finde es wichtig, den Leuten den Segen zu bringen und Geld für Projekte zu sammeln.“ Während er in den Jahren zuvor immer Spaß daran hatte, mit seinen Freunden durch die Straßen zu ziehen, wird das Sternsingen diesmal nicht ganz so gesellig: „Hausbesuche sind wegen der Corona-Beschränkungen unmöglich“, erklärt der Kaufbeurer Kaplan Ludwig Bolkart. Zudem können die Überbringer der frohen Kunde nicht mehr in Gruppen losziehen. Trotzdem soll die Tradition in Kaufbeuren auch während der Pandemie fortgeführt werden. Einzelne Sternsinger werden deshalb Segenspäckchen an die Haushalte verteilen. Darin befindet sich dann zum Beispiel ein Segensaufkleber, den man statt Kreidegruß an der Haustür befestigen kann.