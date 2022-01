Nach Corona-Pause erneuern Sternsinger den Segen für das Kaufbeurer Rathaus. Spenden gehen an eine Organisation, die dem Stadtpfarrer besonders am Herzen liegt.

03.01.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Christus Mansionem Benedicat – kurz CMB – schreiben die Sternsinger über die Türen. Auf Deutsch bedeutet das: Christus segne dieses Haus. Über der Tür zum Sitzungssaal des Kaufbeurer Rathauses steht neben diesem Segen in Kreide noch die Jahreszahl 2020. Vergangenes Jahr hinderte die Pandemie die Sternsinger am Vorsprechen im Rathaus. Heuer ließen es sich die Überbringer der frohen Botschaft nicht nehmen, den Segen zu erneuern – wenn auch coronabedingt in kleinerer Delegation.