Geschäftsmann aus Kaufbeuren soll 400.000 Euro Steuern hinterzogen haben

Großer Prozess gegen einstigen Spielcasino-Betreiber aus Kaufbeuren: Es geht um Steuerhinterziehung und Geldtaschen mit Speicherkarten in einem Aufzugschacht.

Von Michael Siegel

14.06.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Eine Geldtasche mit Speicherkarten in einem Aufzugschacht: Der Servicetechniker verständigt die Polizei, die Nachforschungen anstellt und so ein Steuerverfahren größeren Umfangs ins Laufen bringt. Jetzt müssen sich ein Kaufbeurer Geschäftsmann und seine Verlobte vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Sie sollen laut Anklage zwischen 2013 und 2017 mehr als 400.000 Euro Steuern hinterzogen haben, wobei der Frau Begünstigung zur Last gelegt wird. Der 37-jährige Geschäftsführer betrieb in Kaufbeuren ein Spiel-Casino und hatte zudem einen Verleih für Spielautomaten. Seine 32-jährige Verlobte arbeitete offiziell als Servicekraft im Casino.