Das Kaufbeurer Storchenpaar ist zurück und hat sein altes Nest auf einem Mobilfunkmast direkt an der Bahnlinie bezogen.

08.03.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Die Störche sind wieder zurück in Kaufbeuren und haben ihr altes Nest auf einem Mobilfunkmast direkt an der Bahnlinie bezogen. Früh am Morgen stehen die beiden am liebsten in ihrem Domizil und sonnen sich, bevor sie ausfliegen, um Nahrung zu suchen und Baumaterial zu sammeln, mit dem sie ihr Nest wieder auf Vordermann bringen können. Ob es schon bald Nachwuchs gibt?