Stolpersteine in Kaufbeuren gereinigt: Rosen für die Opfer

Einmal im Jahr werden die in Kaufbeuren verlegten Stolpersteine gereinigt. An jedem Stein wird danach eine Blume abgelegt, um die Erinnerung an die Gräueltaten der NS-Zeit wach zu halten.

10.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Im Gedenken an die Novemberpogrome während der NS-Zeit hat eine Reinigungsaktion für die zehn in Kaufbeuren verlegten Stolpersteine stattgefunden. Das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe am Standort Fliegerhorst Kaufbeuren kümmert sich einmal jährlich darum, den bereits etwas angelaufenen Gedenksteinen neuen Glanz zu verleihen. Die Aktion begann am Stolperstein für den politischen Widerstandskämpfer Leo Lutz (1904 bis 1988) in der Kaiser-Max-Straße 38. Zweiter Bürgermeister Oliver Schill, stellvertretender Kommandeur Oberstleutnant Peter Gocht sowie Presseoffizier Oberstleutnant Sascha Heck und Museumsleiterin Petra Weber begleiteten den Auftakt.

Bürgermeister Oliver Schill und Oberstabsfeldwebel Thiess Ahlborn beim Reinigen eines Stolpersteins. Bild: Stadtmuseum Kaufbeuren

Die Reinigung der Steine übernahmen Oberstabsfeldwebel Thiess Ahlborn und sein Team. An jedem der Steine wurde nach der Reinigung in Gedenken an die Opfer eine weiße Rose abgelegt. Die Reinigung der Stolpersteine soll dazu beitragen, die Erinnerung an die Kaufbeurer Opfer des NS-Regimes wach zu halten. Für Kaufbeuren sind die Stolpersteine ein wichtiger Baustein der städtischen Erinnerungsarbeit, wie Schill betonte: „Gerade heute brauchen wir nicht weniger, sondern ein mehr an Erinnerungskultur. Und zwar ein mehr im öffentlichen Raum.“ Mit dieser Sichtbarmachung im Alltag können man auch mehr Menschen erreichen: „Wir nehmen unseren gesellschaftlichen Auftrag, jetzt in der Gegenwart und für die Zukunft an die Vergangenheit zu erinnern, sehr ernst. Mit den Stolpersteinen bleiben die Namen in unserer Stadt lebendig. Sie helfen uns, unseren Auftrag zu erfüllen.“

Nach der Reinigung wurde an jedem Stolperstein eine weiße Rose abgelegt. Bild: Stadtmuseum Kaufbeuren

Stolpersteine in Kaufbeuren: Die Bundeswehr hilft mit

Die Aktion knüpft an die Zusammenarbeit von Stadtmuseum und Bundeswehr in den vergangenen Jahren im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz. Eine Stadt geht auf Spurensuche“ an. Stellvertretender Kommandeur des Fliegerhorsts, Oberstleutnant Peter Gocht, führte aus: „Die Stadt Kaufbeuren und die Bundeswehr im Fliegerhorst verbindet eine enge Partner- und Patenschaft. Diese zeigt sich auch in gemeinsamen Projekten mit dem Stadtmuseum. Uns ist es wichtig, Gedenkorte, wie es die Stolpersteine sind, als Teil der Erinnerungskultur zu pflegen.“ Das Stadtmuseum hatte im Frühjahr die Verlegung fünf neuer Stolpersteine organisiert und im Sommer die App, „Kaufbeurer Stolpersteine“ vorgestellt, die im Rahmen eines Stadtrundgangs zusätzliche Informationen zu den Stolpersteinen bietet. Deutschlandweit werden zum Gedenken an die „Reichspogromnacht“ die Stolpersteine gereinigt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 starteten die Nationalsozialisten eine Terroraktion gegen die jüdische Bevölkerung. Dabei kamen mehr als 1300 Menschen ums Leben.