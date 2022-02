Voraussichtlich bis Anfang April ist die Straße zwischen Steinholz und Mauerstetten gesperrt, weil dort die Zufahrt zu den neuen Sportanlagen gebaut wird.

21.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Ortsausfahrt von Steinholz in Richtung Mauerstetten ist in der Zeit von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 8. April, vollständig gesperrt. In diesem Bereich wird die neue Abbiegespur zu den Sportanlagen gebaut. Der Verkehr läuft während dieser Zeit über die Staatsstraße 2055 bis zum B12-Verteilerkreisel und von dort nach Mauerstetten. Die Umleitung ist ausgeschildert.