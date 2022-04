Streetfood Festival kommt wieder nach Kaufbeuren – diesmal auf den Tänzelfestplatz

Kulinarisches aus aller Welt können Feischmecker demnächst in Kaufbeuren probieren. Wann der Streetfod-Markt beginnt.

20.04.2022 | Stand: 17:52 Uhr

In den vielen Metropolen der Welt ist Streetfood schon lange ein Trend, Essen zum Mitnehmen ist mehr als Pommes und Bratwurst. Die globale Gormet-Bewegung erricht am kommenden Wochenende auch Kaufbeuren.

Kulinarische Reise durch Länder und Kontinente

Dann entführt das „Streetfood Festival“ die Besucher auf eine kulinarische Reise quer durch viele Länder und Kontinente. Traditionelle Speisen aus aller Welt können mit der Familie oder Freunden probiert werden.

Mozzarella Burger, frittierte Manikowurzel, indische Curry Spezialitäten, Ice Cream Rolls, süße Crêpes oder Essen aus Vietnam und Nepal – so international geht es von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. April, auf dem Tänzelfestplatz beim Kaufbeurer „Streetfood Festival“ zu.

Streetfood Festival in Kaufbeuren: Ort und Öffnungszeiten

Das Festival beginnt am Freitag um 16 Uhr auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren, geschlemmt werden kann bis 22 Uhr, am Samstag sind die Stände von 11.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Der Markt findet bei jedem Wetter statt, da laut Veranstalter zwischen den Food Trucks auch überdachte Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.