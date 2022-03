Stressige Arbeit und trotzdem Spaß dabei - SVM richtet bayerische Titelkämpfe aus

Der SV Mauerstetten zeigt bei der bayerischen U20-Meisterschaft, dass er auch in der neuen Dreifachturnhalle hochwertige Wettbewerbe professionell austragen kann.

Einen ersten Höhepunkt der Saison zeigte der Sportverein Mauerstetten als Ausrichter der bayerischen Meisterschaft der Volleyballfrauen U20 in der relativ neuen und damit optimal geeigneten Dreifachturnhalle in Mauerstetten. SVM-Vorsitzender Werner Höbel und ein großes Helfer-Team hatten mit sehr viel Arbeit eine perfekte Meisterschaft organisiert, für die der Gastgeber auch eine Mannschaft qualifiziert hatte.

Ein Test zur Begrüßung

Doch zuvor gab es noch umfangreiche Coronatests im Testzentrum des SVM. Denn gemäß den Vorschriften des BVV mussten sich alle Anwesenden – von den Spielerinnen bis zu den Zuschauern – vor dem Turnier einem Test unterziehen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Armin Holderried und Höbel legten die sechs Teams los.

Unverständlicher Einbruch

In der Gruppe A besiegte der SV Mauerstetten den BSV 98 Bayreuth mit 25:5 und 25:16. Dabei griff Trainer Toni Födisch und seine beiden Co-Trainerinnen Vera Gebler und Mona Gärtner auf folgende Spielerinnen von den Damen I und II des SVM zurück: Nadine Birk, Lea Gärtner, Sandra Gärtner, Nelly Hatzenbühler und Julia Kriehebauer, Anna Krüger, Lara Schmid, Eva Seidl, Ina Wahmhoff, Lea-Marie Weh, Marina Zabel und Luise Zeiler. Auch gegen den TB ASV Regenstauf gewann der SVM den ersten Satz mit 25:19, zeigte dann aber einen unverständlichen Einbruch und verlor die weiteren Abschnitte mit 11:25 und 11:15.

Keine Chance im Halbfinale

Die beiden Gruppenersten spielten anschließend über Kreuz um den Einzug ins Finale. Dabei sah der SVM gegen den TSV TB München kein Land und verlor mit 9:25 und 14:25 klar, ebenso wie Regenstauf gegen die Roten Raben Vilsbiburg verlor. Im Spiel um Platz drei Platz zeigten die Schützlinge von Trainer Födisch nach anfänglichen Schwierigkeiten ausgeprägten Kampfgeist.

Kampfgeist im kleinen Finale

Mit der lautstarken Unterstützung der Fans kämpfte sich der SVM nach vielen Rückständen bis auf 22:22 heran und gewann schließlich den ersten Satz mit 26:24. Mit viel Spaß und Freude, aber auch der nötigen Konzentration gewann Mauerstetten auch den zweiten Satz (25:20). Fünfter wurde der TSV Ansbach, der den BSV 98 Bayreuth mit 2:0 (25:18 und 25:21) besiegte. Viele fleißige Hände beim SVM schafften dann den schnellen Umbau der Halle 1 und 2 mit einem zentralen und farblich abgesetzten Spielfeld. Und die Arbeit war es allesamt mal wert.

Gehobenes Niveau im Finale

Denn was die beiden Finalisten an Schmetterbällen, Abwehraktionen und kräftigen Angriffsbällen den rund 200 begeisterten Zuschauern boten, war schon gehobenes Niveau. Lag der TB München noch zu Beginn des knapp in Front, so wurden die Roten Raben Vilsbiburg immer stärker und gewannen schließlich den ersten Satz (25:20). Im zweiten Abschnitt waren zunächst die Raben überlegen, doch dann starteten die Münchnerinnen eine furiose Aufholjagd – und die ganze Halle ging begeistert mit. Nach zwei Auszeiten ließ sich Vilsbiburg den Satz nicht mehr nehmen und gewann ihn mit 25:17 und mit dem 2:0 die bayerische Meisterschaft.

Anschließend ehrte Höbel die teilnehmenden Teams mit Urkunden und Medaillen des BVV sowie einer Geschenktüte des SVM. Die Gemeinde und der Vereinsvorsitzende dankten den vielen Helfern und speziell dem Team von Maximilian Bertele, das aufwendig und professionell das Turnier in einem Livestream übertragen hat.