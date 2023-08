Stromausfall: Die Geburtsstunde der Kaufbeurer Einkaufsnacht

War der Stromausfall am Dienstag in Kaufbeuren ein großer Marketinggag? Wenn sich genug Kunden finden, könnte es bald die erste "Einkaufsnacht" geben.

01.08.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Im Unerwarteten liegt immer auch ein Reiz. An diesem Dienstagvormittag im Opti-Möbelmarkt lässt die Geschäftsführung den Ehrengästen und Beschäftigten zur Neueröffnung Sekt, Saft und Häppchen servieren, als die Leuchtröhren erst flackern und dann erlöschen. Wupp. Kurzschluss in einem Schalthaus im Haken. Stromausfall in Teilen der Stadt. Ein bisschen Grusel, ein wenig Herzklopfen im fensterlosen Möbelhaus. Aber eigentlich: ganz nett.

Candlelight-Shopping im Hochsommer: Warum nicht?

Spärliches Licht aus der Notbeleuchtung, die Taschenlampen der Smartphones, ansprechende Sitzgelegenheiten und erwähnte kulinarische Kulisse – Zutaten, die aus einem Notfall so etwas wie eine stimmungsvolle Afterworkparty machen. Oder das in Kaufbeuren bereits bestens eingeführte Candlelight-Shopping. Im August übrigens mit einer besonderen Note. Kunden melden sich bei Interesse einfach an der Kasse. Vielleicht wird daraus einmal die „große Kaufbeurer Einkaufsnacht“.