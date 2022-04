Stromunterbrechung in Kaufbeuren - Supermärkte vorübergehend geschlossen

In Teilen der Stadt Kaufbeuren war am späten Freitagnachmittag plötzlich der Strom weg. Ampeln fielen aus, Supermärkte wurden zeitweise geschlossen. Das ist der Grund.

08.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am späten Freitagnachmitag gingen in Teilen von Kaufbeuren plötzlich die Lichter aus. Ampeln blieben dunkel. Viele Geschäfte in der Innenstadt waren von der Energieversorgung abgeschnitten. In einigen Supermärkten wurden die Kunden heimgeschickt. Im Buron-Center etwa war kurzzeitig Geisterstimmung. Auch die Schrankenanlage für die Parkplätze funktionierte kurzzeitig nicht. Was war passiert?

Baum an Stromleitung musste entfernt werden

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war durch das stürmische Wetter ein Baum zu nah an eine Stromleitung in der Mindelheimer Straße geraten. Wie Feuerwehr-Kommandant Stefan Waldner berichtete, musste der Stromversorger VWEW-Energie den Stromunterbrechen, damit die Einsatzkräfte den Baum entfernen konnten.

Polizei: Keine größeren Störungen durch den Stromausfall

Nach Angaben der Polizei wurden bislang keine größeren Störungen oder Unfälle durch die Unterbrechung der Stromzufur bekannt. Gegen 18.15 Uhr war der Stromausfall offenbar im gesamten Stadtgebiet beendet.