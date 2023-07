Stromversorgung: Fast alle Haushalte rund um Kaufbeuren wieder am Netz

Wegen des Unwetters in der Nacht zum Mittwoch sind die Einsatzkräfte und Bauhöfe im Dauereinsatz. Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

12.07.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Am Ende ließ sie das Auto einfach stehen, stieg über abgebrochene Äste und trug die Allgäuer Zeitung zu Fuß aus. „Das war heftig“, sagt Angelika Neumann. Sturm, Regen, Blitzschläge – alles in der Nacht zum Mittwoch, alles auf der Tour der Austrägerin zwischen Kaufbeuren, Neugablonz, Steinholz und Lauchdorf.

Das heftige Unwetter hinterlässt im Stadtgebiet und Umland deutliche Spuren. Zahlreiche Straßen, Fahrrad- und Fußwege sind auch am Mittwoch mit abgeknickten Ästen, Zweigen und Laub übersät. Straßenschilder und Mülltonnen blockieren die Fahrbahnen. Bauhof-Mitarbeiter und Feuerwehren sperren bereits in den Nachstunden etliche Ortsdurchfahrten und Seitenstraßen, da weitere Gewitter und Bäume umzustürzen drohen. Die gute Nachricht: Der Polizei in Kaufbeuren liegen keine Informationen über Verletzte wegen des Unwetters vor. Die Aufräumarbeiten dauern aber auch am Mittwoch an. Allein die Feuerwehren aus Kaufbeuren, Neugablonz, Hirschzell und Oberbeuren melden 19 unwetterbedingte Einsätze gegen Mitternacht. „Überwiegend handelt es sich um umgestürzte Bäume“, berichtet Stadtbrandinspektor Stefan Ostenrieder. 65 Einsatzkräfte seien diese Nacht mindestens drei Stunden unterwegs gewesen, um die Schäden abzuarbeiten. Auch Autos seien vor allem im Stadtgebiet durch herabfallende Äste oder ganze Bäume beschädigt worden. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt eine Leserin.

Gegen 1 Uhr löst auch noch die Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Dr.-Herbert-Kittel-Straße aus. Der Grund des Alarms ist unbekannt, möglicherweise spielt das Gewitter eine Rolle. Die Einsatzkräfte kontrollieren zwei Hallenteile, können aber weder Rauch noch Feuer feststellen. Am Morgen wird die Feuerwehr an die Zugstrecke nahe der Bahnbrücke Josefsthaler Straße in Neugablonz gerufen, weil dort ein umgestürzter Baum und Äste auf beiden Schienensträngen liegen. Mithilfe von Motorsägen machen die Einsatzkräfte die Strecke frei. Für die Arbeiten auf dem Gleis lässt die Bundespolizei die Strecke sperren.

Auch in Baisweil richtete der Sturm Schäden an. Bild: Mathias Wild

Die Stadt Kaufbeuren warnt am Mittwoch davor, Waldstücke und Parks zu betreten oder sehr vorsichtig zu sein, da weiterhin die Gefahr durch herabstürzende Äste besteht. In Neugablonz bleibt das Freibad am Mittwoch wegen Aufräumarbeiten geschlossen. Voraussichtlich ist es am Donnerstag wieder geöffnet.

Unwetter im Ostallgäu: In Baisweil bricht die Spitze des Maibaums ab

In Baisweil bricht in der Nacht die Spitze des Maibaums auf drei Meter ab und stürzt auf das Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Stromausfälle werden vor allem aus den Gemeinden westlich von Kaufbeuren gemeldet. Bei Eggenthal knicken zwei Masten einer Stromleitung um, dort war die Energiezufuhr für etliche Anwesen auch am Mittwoch unterbrochen. Die Versorgung sei für die „allermeisten Orte“ bis in die frühen Morgenstunden wieder herstellt worden, berichtet Lechwerke-Sprecher Ingo Butters. Bei einigen Ortsnetzstationen östlich von Eggenthal dauerten die Engpässe auch über Mittag an. In den Ortsnetzen und bei Stromanschlüssen einzelner Haushalte arbeiteten die Einsatzkräfte auch tagsüber „mit Hochdruck“ an einer stabilen Stromversorgung.

Ein Baum ist auf dem Fußweg zwischen König-Rudolph-Straße und am Sonneneck in Kaufbeuren umgestürzt. Bild: Mathias Wild

Der Berufsverkehr auf den Straßen rollt nach Angaben der Polizei einigermaßen normal. Starke Behinderungen gibt es allerdings auf den Bahnstrecken in der Region, da Äste auf Oberleitungen liegen und abgeknickte Bäume die Schienen blockieren. Nach Angaben aus mehreren Schulen in Kaufbeuren findet der Unterricht wie üblich statt. Etliche Schülerinnen und Schüler sind am Mittwoch allerdings verspätet erschienen.

Sturm in der Region: "Ein Unwetter gehört zum Job"

Zeitungsausträgerin Angelika Neumann beendet ihre turbulente Nachtschicht am Mittwochmorgen erschöpft, aber zufrieden. Wer seine Allgäuer Zeitung etwas verspätet im Briefkasten fand, habe großes Verständnis gezeigt. „Wissen Sie“, berichtet sie, „ich habe schon alles an Wetter erlebt. Einmal gingen mir meine Schneeketten am Auto verloren, die ich im Frühjahr wiedergefunden habe.“ Ein Unwetter gehöre nun einmal zum Job –„aber bitte nicht zu oft“.