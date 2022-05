Stummfilme mit Live-Musik im Theater Schauburg in Kaufbeuren

Stadtmuseum Kaufbeuren organisiert Kinoabend mit Filmen aus den 1920er Jahren zur Ausstellung "Veronika, der Lenz ist da!" Den Ton macht das Trio Tempo Nuevo.

17.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine Stummfilmnacht mit Live-Musik veranstaltet das Stadtmuseum Kaufbeuren am Freitag, 20. Mai, im Theater Schauburg in Kaufbeuren. Beginn ist um 18 Uhr. Der nostalgische Kino-Abend dauert bis circa 22 Uhr und ist in drei Blöcke aufgeteilt. Dazwischen gibt es Pausen und die Möglichkeit für eine Erfrischung an der Theke. Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da! Zur Unterhaltungskultur der 20er Jahre“.

Im Theater Schauburg in Kaufbeuren sollen die Instrumente pfeifen, klappern, klopfen und stampfen

Die Stummfilme werden von Hans Wolf gemeinsam mit seinem Trio Tempo Nuovo vertont. Dabei begibt sich der Tonkünstler mit seinen Kompositionskonzepten und Improvisationen auf neue Pfade, er lässt die Instrumente je nach Film-Schauplatz auch mal pfeifen, klappern, klopfen oder stampfen. Stephan Lanius (Kontrabass), Thomas Hüther, (Flöte und Percussion) und Hans Wolf (Klavier) bewegen sich bei ihren Filmmusiken zudem durch viele Stilrichtungen.

Drei Blöcke - von Komödien bis zu Experimentalfilmen

Der erste Filmblock von 18 bis 19 Uhr ist Stummfilmkomödien gewidmet. Er beginnt mit dem Kurzfilm „Der Tramp“ (1915) von Charlie Chaplin. Es folgt eine Vorführung des kurzen Stummfilms „Flitterwochen im Fertighaus“ (1920) von Buster Keaton. Der von ihm verkörperte Ehemann freut sich auf die Hochzeitsreise in einem Fertighaus. Doch das muss erst noch von ihm selbst aufgebaut werden. Expressionistische Stummfilme sind dann von 19.30 bis 20.45 Uhr zu sehen, unter anderem „Von morgens bis mitternachts“ von Karlheinz Martin aus dem Jahre 1920. Der Streifen entstand nach dem gleichnamigen Schauspiel von Georg Kaiser und handelt von der unheilvollen Sehnsucht nach Reichtum und einem mondänen Leben. Von 21.15 bis 21.45 Uhr stehen experimentelle Filme der 1920er Jahre auf dem Programm. Der Block beginnt mit „Vormittagsspuk“ des Dadaisten Hans Richter von 1927. Richter schildert in surrealistischer Manier eine „Rebellion der Objekte“. Viking Eggeling, schwedischer Dadaist und Experimentalfilmer, ist mit seiner „Diagonal-Symphonie“ (1923) zu sehen. Der Kurzfilm „Jeux des reflets et de la vitesse“ (1925) von Henri Chomette treibt Eggelings Abstraktion des Filmbildes weiter voran.

Wo gibt es Karten für die Stummfilmnacht?

Karten gibt es im Vorverkauf an der Kasse des Stadtmuseums Kaufbeuren, Telefon 08341/9668390.

Lesen Sie auch

Führungen, Vorträge, Mitmach-Angebote Das ist am Internationalen Museumstag in Kaufbeuren geboten

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".