Sturm und Schneefall behindern Verkehr in und um Kaufbeuren

Wind und Schneefall haben ab Sonntagnachmittag und vor allem am Montagmorgen auch in Kaufbeuren Verkehrsteilnehmern und Hauseigentümern zu schaffen gemacht.

07.02.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Verwehte Straßenabschnitte, zugschneite Autos und umgeworfene Mülltonnen: Auch über Kaufbeuren und Umgebung wehte von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein heftiger Schneesturm hinweg. Vor allem an exponierten Straßenabschnitten bildeten sich schnell Verwehungen. Kurz nachdem der Winterdienst diese beseitigt hatte, türmten sie sich aufs Neue auf, sodass es vor allem in Berufsverkehr am Montagmorgen zu erheblichen Behinderungen kam. Größere Schäden und Unfälle durch das Unwetter in und um Kaufbeuren sind bislang nicht bekannt.