Sturmfolgen: Stadt Kaufbeuren rät zur Vorsicht auf Friedhöfen

Sturmtief Ronson wirkt nach: Die Aufräumarbeiten gehen weiter, auch im Garten von Rudolf Hank in Kaufbeuren-Neugablonz.

13.07.2023 | Stand: 16:29 Uhr

Die Folgen von Sturmtief Ronson, das in der Nacht zum Mittwoch über die Region hinweggezogen ist, wirkt nach. An vielen Straßen und Wegen dauerten die Aufräumarbeiten auch am Donnerstag an. Viele Hauseigentümer sind zudem weiter damit beschäftigt, abgebrochene Äste aus ihren Gärten zu räumen. Etwa Rudolf Hank in Neugablonz, bei dem abgebrochene Äste eines Zwetschgenbaumes in den Garten gefallen waren. Der 93-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, musste einen dicken Ast mühsam zur Seite räumen, klein schneiden und entsorgen. Die Grüngutannahmestellen dürften derzeit gut ausgelastet sein.

Lesen Sie auch: Stromversorgung: Fast alle Haushalte rund um Kaufbeuren wieder am Netz

Die Beschäftigten des Kaufbeurer Bauhofes sind weiterhin im Dauereinsatz. Die Stadt rät, möglichst keine Friedhöfe, Waldstücke und Parks zu betreten oder zumindest Vorsicht walten zu lassen. Nach wie vor könnten angebrochene Äste zu Boden fallen, heißt es. Einschränkungen gibt es weiterhin auch auf den Bahnstrecken, wie der Zuganbieter Go-Ahead mitteilt: Einschränkungen gebe es vor allem auf den Strecken von Buchloe nach München und Memmingen.