Südamerika im Halbfinale - Maris Kreit setzt auf Argentinien

Marius Kreit, Vorsitzender SV Pforzen, tippt die Fußball-WM - und zwar zwei Viertelfinalspiele. Beide südamerikanische Teams kommen weiter - eins muss ins Elfmeterschießen.

08.12.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Der Winter und mit ihm das Christkindl stehen vor der Tür. Doch dort werden sie abgegrätscht und nicht durchgelassen: Erst kommt die Fußball-WM in Katar. Über die und deren sportlichen Ausgang machen sich Experten Gedanken. Heute: Marius Kreit.

Niederlande hält dagegen

Der Vereinsvorsitzende des SV Pforzen beschäftigt sich mit den Viertelfinalspielen am Freitag: Kroatien gegen Brasilien und Niederlande gegen Argentinien. „Ich tippe auf ein südamerikanisches Halbfinale: Brasilien ist gut drauf und wird auch Kroatien in der regulären Spielzeit 3:1 schlagen. Und Argentinien wird sich in einem engen Duell knapp gegen die Niederlande durchsetzen – ich tippe Elfmeterschießen nach 1:1.“

Messi will sich krönen

TV nein, Ticker ja

Ein südamerikanisches Team sieht Kreit auch als Weltmeister: „Argentinien wird am Ende auch das Rennen um den WM-Titel machen. Sie gewinnen nie deutlich, aber sind da, wenn es drauf ankommt. Und sie haben Messi , der darauf fokussiert ist, seine Karriere zu krönen. Vielleicht kommt es am Ende zum Showdown der GOATs gegen Portugal mit Ronaldo… ich glaube aber eher, dass England der Finalgegner sein wird.“

Zu dem Wettbewerb hat sich Kreit auch ein paar Gedanken gemacht: „Ich habe die WM-Spiele nicht geschaut, mein Fußballfieber hat mich aber nicht ganz losgelassen, sodass ich die meisten Spiele trotzdem im Ticker verfolgt habe, genauso wie das Geschehen abseits des Platzes. Es war eine in vielerlei Hinsicht sehr ungewohnte WM, in der Deutschland leider auch in vielerlei Hinsicht kein gutes Bild abgegeben hat. Meine Hoffnung, dass leere Stadien, miese Stimmung und schlechte Einschaltquoten eine Ohrfeige für die FIFA bedeuten, wird sich wohl nicht ganz erfüllen. Mal schauen, ob Infantino am Ende wieder von der ,besten WM aller Zeiten’ sprechen wird – für Deutschland war sie es definitiv nicht…“

Ausufernde Nachspielzeiten

Und eine Besonderheit ist Kreit auch noch aufgefallen: „Was aus meiner Sicht noch erwähnenswert ist, sind die teils ausufernden Nachspielzeiten, von denen ich hoffe, dass sie ein Phänomen dieser WM bleiben werden.“

So tippen andere Fußballexperten aus dem Ostallgäu:

Eraldo Stafa und Dennis Wüster tippen das Achtelfinale.

Alexander Keller vom FC Jengen hofft auf Spannung.

Auf das DFB-Team setzt Andreas Klingler vom SV Oberostendorf.

Lionel Messis Abschied - Boro Imamogullari hofft auf Argentinien.

Gute Karten für Brasilien - Wolfgang Ried sieht die Südamerikaner vorne.

Deutschland ist eine Turniermannschaft - Mathias Franke vom BSK Neugablonz