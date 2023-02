Superbowl 2023: Feuerwehr Kaufbeuren erreicht mit einem Foto ein Millionenpublikum

Beim Football-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles fiebert die Feuerwehr Kaufbeuren mit - und hat einen kurzen Fernsehauftritt.

13.02.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Beim Superbowl 2023 hat die Kaufbeurer Feuerwehr nicht nur bei jedem Spielzug mitgefiebert, sondern war auch kurz vor einem Millionenpublikum zu sehen. Dass es gleich auf Anhieb klappt, hätte Michael Schwangart nicht gedacht. „Wir haben uns riesig gefreut“, sagt der Vorsitzende des Kaufbeurer Feuerwehrvereins. Mit einem Foto schafften es die Feuerwehrleute in die Football-Übertragung von ProSieben. Aus zahlreichen Beiträgen in den Sozialen Netzwerken wählten die Moderatoren interessante Dinge aus, schildert Schwangart. „Und wir waren glücklicherweise dabei.“

Kaufbeurer Feuerwehrleute schauen gemeinsam den Superbowl

Auf dem Bild stellt die Gruppe eine Spielszene nach, stilecht in Feuerwehrkleidung. Um die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles zu verfolgen, trafen sich am Sonntagabend etwa 25 Mitglieder im Aufenthaltsraum der Feuerwache. Darunter langjährige Fans, aber auch Neulinge, sagt Schwangart. Manche harrten bis spät in die Nacht aus, andere verabschiedeten sich schon früher, weil am nächsten Morgen der Wecker klingelte. Der Superbowl zählt zu den größten Sportereignissen der Welt und beendet die jeweilige Football-Saison in den USA.

„Es macht unheimlich Spaß, Football in der Gruppe zu gucken“, sagt Schwangart. Selbst jemand, der keine Ahnung von der Sportart hat, könne beim Superbowl zuschauen, da die Moderatoren alles sehr gut erklärten. Was an so einem Abend natürlich nicht fehlen durfte: US-amerikanisches Essen. Unter anderem gab es Chicken Wings, Pommes, Hotdogs und mit Käse überbackene Nachos, erzählt Schwangart. Organisiert habe das Treffen Michael Weikmann, ebenfalls Vorstandsmitglied.

Kansas City Chiefs gewinnen Football-Endspiel

Seit etwa sechs Jahren verfolgt Schwangart die Football-Spiele der NFL, der amerikanischen Profiliga. Seine Favoriten, die Miami Dolphins, hatten es dieses Jahr nicht bis ins Finale geschafft. Am Sonntagabend drückte er daher den Chiefs die Daumen – und setzte damit auf das Team, das letztlich mit 38:35 gewann.

„Es war ein wirklich interessantes Spiel.“ Spannend zu verfolgen, so wie viele Partien. Besonders begeistere ihn beim Football die Vielzahl der Möglichkeiten, die bei einem Spielzug infrage kommen, sagt Schwangart. Der Quarterback habe nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit, sich zu entscheiden. Das sei immer wieder ein „Überraschungseffekt“.