SV Pforzen will wieder durchstarten - Vereinsführung bestätigt

24.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach mittlerweile zwei Jahren Corona-Pandemie fanden die Jahreshauptversammlungen des SV Pforzen mal wieder wie vorgesehen statt. Den Beginn machte die Abteilung Gymnastik, dann folgten die Fußballer und der Hauptvorstand.

Gymnnastikabteilung steigert Energie

Die Versammlung der Abteilung Gymnastik begann erstmals seit drei Jahren wieder mit einem passenden Vortrag. Die Heilpraktikerin und Psychotherapeutin Michaela Schilling referierte zum Thema „Wie steigere ich meine Energie“ und gab wertvolle Tipps für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Abteilungsleiterin Silke Miller erläuterte das Kursprogramm des Vereins, dass Stück für Stück wieder hochgefahren wurde. Neben den sportlichen gibt es zahlreiche Tätigkeiten, die zwar in Pandemiezeiten etwas reduziert waren, aber für den Verein und den sozialen Zusammenhalt immens wichtig seien. Bei den Neuwahlen der Abteilungsleitung gab es bei den Beisitzerinnen Veränderungen: Alexandra Jäger und Mathilde Bögle stellten sich nicht mehr zur Wahl. Michaela Kirchner rückte dafür neu ins Gremium – alle anderen wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ausgezeichnet sportiv (von links): Alexandra Jäger, Stefanie Keller, Eric Laurent, Inge Auger und Abteilungsleiterin Gymnastik Silke Miller.

Trainer sind auch in Pforzen begehrt

Christian Geiger, Abteilungsleiter Fußball, hatte trotz der Pandemie einiges zu berichten. Der Spielbetrieb läuft wieder, es gab zwei dritte Plätze bei den Herrenteams, einige spektakuläre Spiele und damit eine gelungene sportliche Entwicklung. Die Zweite Mannschaft hat zudem noch Chancen auf den Aufstieg in die A-Klasse. Außerdem musste das Hygienekonzept fortgeschrieben werden und rund um die Pflege des Sportgeländes ging die Arbeit nie aus – ebenso bei den Heimspielen im Sportheim oder im Kiosk. Christian Geiger bedankte sich dafür bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern. Die Jugendleitung und der Vorsitzende der JFG Ostallgäu Nord, Herbert Steinhauser, berichteten, dass es trotz Corona großen Zulauf gab, der von engagierten Trainern und Betreuern sehr gut gemeistert wurde.

Die Finanzen stimmen

Vereinsvorsitzender Marius Kreit hob in seinem Tätigkeitsbericht die weiteren Umsetzungen aus dem Leitbild des Vereins hervor. So wurden erste Schritte zur Verinnerlichung des Inklusionsgedankens gemacht. Dessen aktive Umsetzung hat sich der Verein für die kommende Periode auf die Fahnen geschrieben. Auch bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit wurden Fortschritte erzielt, insbesondere was den nachhaltigen Einkauf betrifft, berichtete Kreit. Dazu wurde zum Jahreswechsel die neue Homepage online gestellt. Die besten Nachrichten gab es bei den Finanzen zu verkünden: Da es im abgelaufenen Vereinsjahr keine größeren Anschaffungen gab, wurde ein beachtliches Plus erwirtschaftet. Damit sollen unter anderem benötigte Anschaffungen bestritten werden.

Große Vereinsverbundenheit

Bei den Neuwahlen der Abteilungsleitung blieb das 13-köpfige Team um Geiger fast vollständig zusammen. Einzig Dennis Schmitz, der sich auf seine Tätigkeit im Jugendbereich konzentriert, gab sein Amt ab – für ihn wurde Maximilian Asmus gewählt. Der Hauptvorstand wurde vollständig im Amt bestätigt. Bei beiden Versammlungen gab zudem Ehrungen verdienter Mitglieder – erfreulich sei deren Verbundenheit zum SVP.

Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle dankte auch deshalb für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. Im Gegenzug bedankte sich Marius Kreit für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die auch sowohl im täglichen Betrieb als auch in gemeinsamen Projekten fortgeführt werden soll.

Neue Vorstände und Ehrungen beim SV Pforzen