SVK-Frauen stürmen mit einem Kantersieg die Spitze

Die Frauen der SpVgg Kaufbeuren gewinnen 6:0 gegen Schwaben Augsburg, haben aber wieder Personalprobleme. Sogar eine Spielverlegung steht zur Diskussion.

20.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Einen Kantersieg eingefahren hat am Wochenende die Damen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren gegen Schwaben Augsburg II. In der Bezirksoberliga fegte Kaufbeuren mit 6:0 die Fuggerstädterinnen vom Platz.

Schon nach einer halben Stunde führte die SVK vor rund 50 Zuschauern mit 4:0. „Wir haben extrem stark gespielt. Unsere Gegnerinnen hatten relativ große Probleme, was uns eigentlich gewundert hat“, bilanzierte Trainerin Isabel Didita. Gefolgt seien die Spielerinnen dem Plan, sehr schnell in Führung zu gehen. Aber Kaufbeuren hatte sich zunächst auch auf sehr starke Gegnerinnen eingestellt.

Sechs Tore, vier Schützinnen

Erfreulich war für Didita auch ein anderer Aspekt: Vier unterschiedliche Torschützinnen waren erfolgreich. Neben Paula Eichinger, die mit dem 1:0 und 3:0 den Weg wesentlich geebnet hatte, trafen auch noch Jessica Miller (2), Laura Zech sowie Sabrina Oppenrieder. „Darüber freuen wir uns. Vergangene Saison hatten wir ja das Problem, zu wenige Tore zu schießen. „Jetzt treffen wir. Das führt dazu, dass wir uns allgemein mehr trauen.“

Chancen auf mehr Tore waren da

In der zweiten Halbzeit konnte Kaufbeuren dann das Tempo auch ein Stück weit aus dem Spiel nehmen – etwas zu viel, wie die Übungsleiterin später monierte. „Trotzdem hatten wir die Chancen, noch mehr Tore zu machen“, sagt Didita. Dank des besseren Torverhältnisses hat Kaufbeuren nun sogar die Tabellenführung vor Anhausen übernommen.

Lange Verletztenliste

Doch unmittelbar gibt es nun einige Fragezeichen bei der SVK. Ob das Auswärtsspiel gegen Ottobeuren am Samstag stattfinden kann, ist aktuell nämlich fraglich. Die SVK hat zu viele verletzte Akteurinnen, daher versuchen jetzt die Verantwortlichen, die Partie zu verschieben. Darüber wurde aber noch nicht final entschieden. Sollte Kaufbeuren dennoch spielen müssen, dann soll die Situation aber keine Ausrede sein: Vielmehr sollen dann, so sagt es Didita, dennoch drei Punkte her.