SVM zeigt beim Sichtungsturnier starke Präsenz

Auf acht Spielfeldern tragen 40 Mannschaften in 80 Spielen den Volleyball-Bayernpokal in Mauerstetten aus.

06.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Volleyball-Talente aus dem ganzen Freistaat waren in der Dreifachturnhalle in Mauerstetten zu Gast. Der SV Mauerstetten richtete dort den Bayernpokal Süd aus, welcher vom Bayerischen Volleyballverband als Sichtungsturnier ausgeschrieben wurde. Aus Niederbayern und Schwaben waren jeweils sechs Jungs- und Mädelsteams und aus Oberbayern jeweils acht Teams anwesend. Als Spielsystem wurde das Doppelout-System gewählt, bei dem ein „Baum“ gespielt wird und jedes Team, welches zweimal verliert, ausscheidet. Gespielt wurde jeweils ein Satz bis 21 Punkte.

Talente aus den bayerischen Bezirken

Doch bevor der erste Ball flog, eröffneten Bürgermeister Armin Holderried, Bezirksvorsitzender Anton Probst und Sportwart Michael Thienel das Turnier. Die Bezirksauswahltrainer aus Niederbayern, Oberbayern und Schwaben bildeten ihre Teams. Dabei hatten die Bayernauswahltrainer Christian Hurler (Jungs) und Werner Kiermaier (Mädels) viele Möglichkeiten, die Talente aus allen Bezirken zu sichten und auszusuchen. Bereits einen Tag zuvor fand dasselbe Turnier in Nordbayern statt.

Zehn SVM-Mädels in den Auswahl-Teams

Nach den Spielen mit einer atemberaubenden Atmosphäre in der Dreifachturnhalle mit vielen Zuschauern fand die Siegerehrung statt. Bei den Mädels schafften es drei Schwaben-Teams unter die besten vier. Im Endspiel spielte Schwaben I gegen Schwaben II – Oberbayern I wurde dritter vor Schwaben III. Sehr zufrieden waren die SVM-Trainer, da unter den 18 Schwabenmädels zehn Mauerstettenerinnen waren und den Heimvorteil nutzten. Bei den Jungs siegte Oberbayern I.

Am Ende verkündeten die Bayernauswahltrainer, welche Spieler und Spielerinnen vorerst in den Kader berufen wurden – Nachnominierungen sind noch möglich. Zum Schluss gab es auch noch lobende Worte an den Ausrichter für deren Vorbereitung der Halle und das Catering.