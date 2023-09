SVO feiert kleinen Erfolg - Remis in Haunstetten

Der SVO Germaringen holt nach fünf Niederlagen in der Bezirksliga ein Uentschieden in Haunstetten - und es war mehr drin. Kaufbeuren verliert zuhause hingegen klar.

26.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die SpVgg Kaufbeuren hat nicht an die Leistung der vorigen Woche anknüpfen können und unterlag dem neuen Tabellenzweiten der Bezirksliga SV Egg a. d. Günz mit 1:5. Gästetrainer Thomas Fackler war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen, das frühe Tor hat uns eher aufgeweckt und nicht geschockt. Wir hatten noch genügend Möglichkeiten.“ Die Kaufbeurer, die auf ihren Trainer Mahmut Kabak verzichten mussten, hatten vor allem Manuel Schedel nicht im Griff bekommen. Er war an fast allen Toren beteiligt.

Trotz fünf Gegentore - Ersatzkeeper überzeugt

Positiv war für die SVK trotz der fünf Tore der 19-jährige Keeper Kaan Aslan, der eine höhere Niederlage verhindert hat. Nach der schweren Verletzung von Stammtorwart Harald Killimann war Aslan gefordert – und hat geliefert. Co-Trainer Dustin Hennes war insgesamt enttäuscht, musste jedoch eingestehen, dass die Gäste eine starke Leistung gezeigt hatten. Geärgert haben sich zudem die SVK Fans über die Entscheidungen des Schiedsrichters, der mit angeblich willkürlichen Pfiffen die Kaufbeurer benachteiligt habe. Vier Gelbe Karten, eine 10 Minuten Strafe und eine Rote Karte auf Seiten der SVK, nichts dergleichen bei den Gästen. „Die Rote Karte für Ardi Rramanaj war ein Witz. Nachdem SVK-Spieler Sauter verletzt auf dem Boden lag, kam es zu einem Dialog, was im Spiel 100 Mal vorkommt“, meinte Hennes.

Niederlagenserie beendet

Nach fünf Niederlagen in Serie feierte der SVO Germaringen mit dem 1:1-Unentschieden beim TSV Haunstetten wieder ein kleines Erfolgserlebnis. „Das war auf ein Fall ein Erfolg für die Moral“, sagte Trainer Johannes Martin mit Erleichterung, wenngleich es am Ende auch drei Punkte hätten sein können. Den frühen Rückstand in den Anfangsminuten hatte seine Mannschaft aus seiner Sicht gut abgeschüttelt. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit unsere Möglichkeiten, jedoch brauchen wir aktuell einfach zu viele Chancen für ein Tor. Zudem stand bei der Heimelf auch noch ein guter Torwart zwischen den Pfosten“, haderte der Germaringer Coach mit dem Rückstand zur Pause.

Ein wichtiger Schritt

Das bis dato fehlende Glück hatte der SVO dann mit einem Eigentor für die Heimelf kurz nach der Pause. „Wir waren in der zweiten Halbzeit klar überlegen und hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt, aber wir wollen jetzt nicht unzufrieden sein. Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, worauf wir aufbauen können“, sagt der zuversichtliche Coach des SVO.