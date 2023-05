SVO Germaringen überrollt Kaufbeuren im Derby

Am letzten Spieltag in der Bezirksliga schlägt der SVO Germaringen die SpVgg Kaufbeuren 4:1. Die Zweiten Mannschaften beider Vereine haben hingegen beide Erfolgserlebnisse.

30.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Beim SVO Germaringen gab es am Pfingstwochenende gleich zweimal Grund zum Feiern. Dem SVO gelang ein überzeugender 4:1-Derbysieg gegen die Spielvereinigung Kaufbeuren in der Bezirksliga, und tags darauf schaffte die Zweite Mannschaft am letzten Spieltag in der Kreisklasse noch den direkten Klassenerhalt.

Peter Wahmhoff erzielt Hattrick zum Abschied

Ohne Bedeutung für die Tabelle, aber mit viel Prestige aufgeladen war das Derby gegen die SVK. „Ich glaube, wir wollten den Sieg heute einfach mehr“, sagte der ehrgeizige SVO-Coach Johannes Martin. Für Peter Wahmhoff war es die berühmte Geschichte, wie sie wieder einmal nur der Sport schreiben kann. Denn der SVO-Stürmer absolvierte sein letztes Spiel in der Ersten Mannschaft, da er seine Schuhe an den berühmten Nagel hängen möchte. Das ihm dabei in der ersten Halbzeit noch ein Hattrick gelang, hätte man nicht besser inszenieren können. „Ich weiß gar nicht, wie man dies gerade beschreiben kann, doch für mich war das heute der perfekte Abschluss einer geilen Rückrunde“, erzählte der 33-jährige Angreifer.

Germaringen feiert danach

Nachdem Timo Wörz noch vor der Pause zum 4:0 nachgelegt hatte, war natürlich vor 300 Fans danach die Luft raus. Außer einem Germaringer Geschenk zum 1:4 waren Höhepunkte eher dünn gesät. Der Derbysieg war jedoch für Mannschaft und Fans der perfekte Anlass, um bis tief in die Nacht den Saisonausklang zu feiern.

Kaufbeuren ist enttäuscht

Enttäuschung bei der SpVgg Kaufbeuren im letzten Spiel. Beim Derby in Germaringen wurden sie kalt erwischt und kam in den ersten 35 Minuten total unter die Räder. Die Heimelf nutze ihre Chancen gnadenlos aus und führten mit 4:0. „Es sah schlimm aus, so durften wir uns nicht präsentieren“, war ein Kommentar von Hubert Ressel vom SVK-Vorstand. Nach der Halbzeit wurde es ein bisschen besser, und wenigstens wurde das Ergebnis etwas korrigiert. Doch auch hier war es ein Germaringer, der für die Kaufbeurer das 4:1 erzielt hatte. Dabei hatte die SVK mit einem Sieg Selbstvertrauen getankt.

Zwei Abgänge stehen bei Kaufbeuren fest

Stimmung bei den Zuschauer kam kurz auf, als der Schiedsrichter Zeitstrafen verteilte, und zwar für jede Mannschaft eine: Bora Imamogullari (SVK) und Peter Wahmhoff durften für zehn Minuten auf der Bank Platz nehmen. Dann passierte eigentlich nichts mehr. Fabio Zeche, er wechselt zum TSV Schwabmünchen, und und Kapitän Johannes Martin, er geht zum FC Buchloe, durften kurz vor Schluss vom Platz gehen und sich so bei ihren Mitspielern verabschieden – die SVK wünscht den beiden alles Gute. Somit beendet Kaufbeuren die Saison mit einer klaren Niederlage und bleibt auf Platz sechs.

Kartenfestival in Eggenthal

Die SVK II wiederum war in der A-Klasse beim Aufsteiger SV Eggenthal zu Gast und holte ein verdientes Unentschieden. Warum in dem Spiel, in dem es um nichts mehr ging, so viel Emotionen und Hektik auf und und neben dem Platz aufgekommen sind, war nicht nachvollziehbar. Eine Rote Karte für Eggenthal, insgesamt fünf Zeitstrafen und einige Gelbe Karten passten nicht ins Bild für die Aufstiegsfeier des SVE.

SVK II am Mittwoch in der Relegation gefordert

Die Kaufbeurer treten nun am Mittwoch als Tabellenzweiter zu ihrem Relegationsspiel in Schlingen um 18.30 an. Gegner ist der FC 98 Auerbach/Stetten, der Zweiter in ihrer A-Klasse 2 Allgäu geworden ist. Der Sieger steigt in die Kreisklasse auf, der Verlierer bleibt in der A-Klasse.