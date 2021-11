Das Tänzelfest soll 2022 endlich wiederbelebt werden

Die Organisatoren stecken in den Vorbereitungen für das Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren. Sie müssen jetzt die Weichen für das Kinderfest und Lagerleben stellen.

22.11.2021 | Stand: 18:55 Uhr

Die Corona-Infektionen im Allgäu erklimmen ungeahnte Höhen, auf den Intensivstationen der Krankenhäuser spitzt sich die Lage zu. (Die aktuellen Corona-Inzidenzen finden Sie hier.) Es geht um Leben und Tod. Die Menschen wissen nicht, mit wem sie Weihnachten feiern dürfen. Wer mag in dieser dramatischen Situation schon an das Tänzelfest 2022 denken? Den Verantwortlichen des ausrichtenden Vereins bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn sie die Tradition des ältesten historischen Kinderfestes in Bayern nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fortführen wollen, müssen sie jetzt die Weichen dafür stellen.