Unfall unter Drogeneinfluss, eine Frau stirbt: Die Verursacherin muss dafür nun ins Gefängnis. Vor Gericht zeigt sich das Ausmaß der Tragödie.

23.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Einen Tag vor Heiligabend fließen im Sitzungssaal 1 am Kaufbeurer Amtsgericht viele Tränen. An Neujahr vor einem Jahr starb eine 61-Jährige bei einem Autounfall, den eine 30-Jährige unter Drogeneinfluss verursacht hatte. Die Frau wurde nun wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne Bewährung verurteilt. Weinend entschuldigt sie sich bei dem Witwer und seinen zwei Kindern, die in der Verhandlung als Nebenkläger auftreten.