Mutter fühlt sich bei Tablet-Klassen ungerecht behandelt

Immer mehr Ostallgäuer Schulen führen Tablet-Klassen ein. Davon werden manche bezuschusst, andere gehen leer aus - das findet eine Mutter ungerecht.

10.10.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Mit dem Tablet kommt ihre Tochter schon gut zurecht, schildert Roswitha Riedle. Das habe sie beim Diktieren von Vokabeln beobachtet, die die Zwölfjährige jetzt auf dem Bildschirm schreibt. Als sie in der siebten Jahrgangsstufe vor der Wahl standen, war für die Waaler Mutter klar, dass ihr Kind die Tablet-Klasse der Buchloer Mittelschule besuchen soll. Immerhin sei digitales Arbeiten im 21. Jahrhundert eine wichtige Kompetenz. Dafür musste Riedle tief in die Tasche greifen; tiefer als andere Eltern, deren Schulen das Kultusministerium für den Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ auserwählt hat. Die Ostallgäuerin findet das ungerecht.

Kultusministerium will mit Pilotversuch Digitalisierung der Schulen vorantreiben

„Der Pilotversuch nimmt die schulische Digitalisierung in einem Gesamtansatz in den Blick“, teilt die Pressestelle des Kultusministeriums mit. Unterricht soll durch Nutzung digitaler Möglichkeiten weiterentwickelt werden. Dafür werden an ausgewählten Schulen Jahrgangsstufen eins zu eins mit Tablets ausgestattet, die Schüler im Unterricht und privat zum Lernen nutzen. Die Tablets finanzieren Eltern, wobei 300 Euro bezuschusst werden. Im Schuljahr 2022/23 haben 250 Schulen profitiert, heuer sind es nochmals 100. Dafür nimmt das Ministerium 16 Millionen Euro in die Hand.

Unter den glücklichen ist die Sophie-La-Roche-Realschule Kaufbeuren. „Wir haben uns in der ersten Phase bereits beworben, weil durch unsere IT-Infrastruktur gute Rahmenbedingungen gegeben waren“, sagt Schulleiterin Cornelia Lipinski. Ihr sei wichtig, dass die Schule den Lernenden das Rüstzeug für ein digitalisiertes Leben mitgibt. Die Schulfamilie sah das ähnlich und habe sich geschlossen für die Bewerbung entschieden. Vergangenes Schuljahr sind die fünf siebten als Tablet-Klassen gestartet, heuer waren es die sechsten und siebten. Die Geräte haben die Eltern besorgt, wobei 300 bezuschusst wurden oder werden.

Weil ihre Schule nicht ausgewählt wurde, muss Mutter das Tablet komplett bezahlen

Über die Förderung hätte sich Roswitha Riedle auch gefreut. Stattdessen musste sie die 680 Euro für Tablet, Zubehör und Versicherung komplett zahlen. „Ich finde das unfair“, sagt sie. Es gebe Familien, die das Geld nicht aufbringen können und ihr Kind deshalb in die Regelklasse schicken. Den Schulen mache sie keinen Vorwurf, sondern dem Ministerium, das mit zweierlei Maß messe.

Die Pilotschulen wurden laut Pressestelle vom Ministerium ausgewählt. Zuvor habe die Schulaufsicht überprüft, ob Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, und Empfehlungen ausgesprochen. Finanziell unterstützungsbedürftigen Familien stünden – neben den 300 Euro – Ansätze wie Ratenzahlung zur Verfügung. Sofern die Schule am Pilotversuch teilnimmt, versteht sich. Zudem sei der Kauf nicht verpflichtend, die Schulen könnten auch Geräte verleihen.

„Natürlich ist die Förderfähigkeit ein Vorteil für die Eltern. Dass bei Eltern Fragen aufkommen, wer an dem Pilotversuch teilnehmen kann oder nicht, ist nachvollziehbar“, sagt Lipinski. Jedoch gibt sie auch zu bedenken, dass das Gerät allein den Unterricht nicht verbessere. Vielmehr gehe es um eine „sinnvolle Verzahnung“ in den Schulstunden. „Interne Evaluationen, Austausch mit den teilnehmenden Schulen und umfangreiche Fortbildungsangebote sind wichtiger Teil des Pilotprojekts.“

Comenius Grundschule hat seit 2016 Erfahrung mit Tablet-Klasse

Erfahrung damit hat die Comenius Grundschule in Buchloe: Dort gibt es seit 2016 jedes Jahr eine Tablet-Klasse, wie Schulleiter Georg Heinecker verrät. Eltern haben bei der Anmeldung die Wahl zwischen Tablet- und Regelklasse. Die Geräte werden mittels Mietkauf finanziert. Eltern zahlen vier Jahre einen geringen monatlichen Betrag und entscheiden dann, ob sie das Tablet zum Restpreis kaufen. Wichtig sei Heinecker, dass auch die anderen Klassen regelmäßig mit Tablets arbeiten. „Wir müssen Kindern den kritischen Umgang lehren“, sagt er. Dafür gibt es an der Grundschule Klassensätze, die Lehrer für ihre Stunden buchen können. Die Tablet-Klasse arbeitet auch nicht ausschließlich digital.

Ein ganz neues Konzept möchte die Fach- und Berufsoberschule Kaufbeuren mit ihren Tablet-Klassen erproben: einen „digitalen Tag“. Wer möchte, kann einen Tag pro Woche zu Hause bleiben und dort Arbeitsaufträge erledigen, erklärt der zuständige Lehrer Matthias Kugler. Aus seiner Sicht sei das eine gute Vorbereitung aufs Studium. Tablet-Klassen wurden an der FOS/BOS heuer erstmals angeboten. Die Schüler bringen ihre eigenen Geräte mit, die in diesem Alter viele ohnehin schon hätten. Für die Nutzung gebe es einige Regeln. Die Tablets müssen aufgeladen mitgebracht werden, aus sicherheitstechnischen Gründen, erklärt Kugler – sonst müsste man alle Netzteile prüfen. Zocken im Unterricht sei natürlich verboten, das zu überprüfen, aber schwierig. Man setze auf Eigenverantwortung und Vertrauensbasis - „bis jetzt läuft’s super“, sagt Kugler.

