Bald beginnt das Tänzelfest in Kaufbeuren: Was Besucher jetzt wissen müssen

In der Altstadt kündigen bunte Wimpel bereits das Tänzelfest Kaufbeuren 2022 an. Alle Infos zu Programm, Festabzeichen, Eröffnung und Bierzelt-Reservierung.

30.06.2022 | Stand: 12:43 Uhr

In Kaufbeuren sind nun überall die Vorboten des Tänzelfests zu sehen. An den Ortseingängen grüßen die Pylone schon seit einigen Tagen, nun hängen auch die bunten Wimpel in der Altstadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Tänzelfest in Kaufbeuren 2022 endlich wieder statt. Hier finden Sie alle Infos zu den Festabzeichen, der Eröffnungsfeier, Programm, Lagerleben und zur Bierzelt-Reservierung.

Wo gibt es die Tänzelfest-Festabzeichen?

Das Tänzelfest 2022 findet vom 14. bis 25. Juli 2022 in Kaufbeuren statt. Das Motto lautet: Über 800 Jahre Mühlbach. Festabzeichen sind schon jetzt zum Preis von neun Euro im Internet zu kaufen. Der freie Vorverkauf durch Kinder und an den bekannten Stellen beginnt am 4. Juli.

Dann kosten die Festabzeichen, die für die Eröffnungsfeier, das Lagerleben und die Festzüge gelten, acht Euro. Ab 15. Juli sind dafür zehn Euro fällig. Kinder bis zu ihrem 15. Geburtstag haben freien Eintritt.

Tänzelfest Kaufbeuren - Umzüge: 1650 Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt

Wer die Festzüge am Sonntag, 17. Juli, oder Montag, 18. Juli, von einer Tribüne aus verfolgen möchte, kann Karten dafür im Tänzelfestbüro in Kaufbeuren (Spitalhof) erwerben.

1650 Kinder in historischen Gewändern, 35 Festwägen und 170 Pferde vermitteln beim Tänzelfest-Umzug einen Überblick über die Stadtgeschichte Kaufbeurens von der Karolinger- bis zur Biedermeierzeit.

Bilderstrecke

Die Tänzelfest-Umzuge am Sonntag und Montag

Bei der Eröffnungsfeier im Rondell steht heuer der alte Herr Mühlbach im Mittelpunkt – passend zum diesjährigen Motto. Das Problem: Seit über 800 Jahren fließt er durch die Stadt, aber kaum jemand nehme ihn noch wahr, er sei selbstverständlich für die Menschen geworden. So sieht es zumindest der unglückliche Herr Mühlbach.

Schauspiel im Rondell eröffnet das Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren

Doch die Kaufbeurer Kinder beweisen ihm das Gegenteil. Am Schluss erfüllen sie ihm sogar seinen größten Wunsch. Platzkarten für die Eröffnungsfeier gibt es ebenfalls im Tänzelfestbüro. Aus Sicherheitsgründen sind die Plätze im Rondell begrenzt. Bei schlechtem Wetter wird die Eröffnungsfeier ins Eisstadion verlegt.

Festzelt auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren: Tische im Bierzelt reservieren

Neben den Haupttagen in der Altstadt wird es auch wieder einen Festbetrieb auf dem Tänzelfestplatz geben. Wer sich schon jetzt einen Tisch im Bierzelt sichern will, kann Plätze im Internet reservieren.

